美国更新商业警示 供应链涉及新疆强迫劳动恐触法

拜登政府7月13日更新新疆供应链商业警示，明确指出中共在新疆犯下种族灭绝与违反人道罪，呼吁美企若不退出新疆相关供应链、创业或投资项目，有很高风险可能触法。

广告 继续浏览后续

美国国务院、财政部、商务部、国土安全部、贸易代表署（USTR）与劳动部等跨部门机构，13日联合发布更新版新疆供应链商业警示，提醒企业涉及新疆供应链与投资可能面临的风险，包括触犯美国法律。

相较去年7月首次发布的警示版本，在前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、现任国务卿布林肯（Antony Blinken）相继认定中共在新疆对维吾尔族与其他少数民族进行“种族灭绝”（genocide）后，13日更新版警示首度加入相关字词。

更新版商业警示指出，中国政府持续在新疆对维族及其他少数民族进行种族灭绝，并犯下监禁、虐待、性侵、强迫节育与迫害等违反人道罪行，包括透过强迫劳动、对人民宗教信仰、言论与迁徙自由加诸严酷（draconian）限制。

商业警示表示，与新疆地区运作、供应链或劳工有潜在接触或关联的企业与个人，应了解与涉及新疆人权侵犯的实体或个人来往，可能带来的重大商誉、经济与法律风险。相关人权侵犯作为包含强迫劳动与侵入式监控，但不仅限于此。

有鉴于当地人权侵害严重程度与范围，商业警示提醒美国企业与个人，若不退出新疆相关供应链、创业或投资项目，有很高风险可能触犯美国法律。

商业警示举例，潜在法律风险包括触犯禁止强迫劳动的法条，像是明知或不顾创投项目涉及强迫劳动，仍参与并从中获利。另外也可能因与遭制裁人士往来触法，抑或是违反出口管制或进口禁令等。

警示列出被认为有使用强迫劳动的20大产业，包含农业、手机产业、棉花制品、糖业、纺织业、建筑业、电子产品组装、假髮与髮饰等。但警示提醒，名单并不完全，上榜也不代表该产业所有商品都涉及强迫劳动。

根据更新版警示，为了反制中国在新疆行径，美方已多方采取作为，例如将12家中企列入暂扣令（WRO）名单、65个中国实体或企业列入出口管制实体清单（Entity List），也有2个中国政府机构与8名前、现任新疆官员遭经济制裁。

布林肯13日同步发声明强调，美国会透过政府整体努力并与私部门、盟友密切合作，持续推动为中国暴行与其他人权侵犯行径向其究责。