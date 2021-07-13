西藏拉萨的房地产起新热

面对喜马拉雅山的拉萨，到处可见起重机和高楼。法新社说，由于中国的投资，拉萨正在经历一场建筑热潮。但这也造成了一个双速的房地产市场，一个是官员的房地产，一个是其余人群的房地产。

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据法新社认为，中国在西藏意图用经济发展来制止分离主义。为了将西藏同中国其他地区联系起来，自2008年的反华暴乱以来，北京在西藏基础设施（机场、公路、铁路）方面进行了大量投资。其既定目标是通过使世界屋脊上的日常生活现代化来促进西藏改变与发展。

但遍布拉萨的建筑工地正在改变这个佛教圣地的城市结构。房地产建筑还突出了贫富的差异，在这个敏感的地区，面对中国主权控制，居民们分裂为二。

离达赖喇嘛在1959年流亡前一直居住的布达拉宫几个街区，工人们正在完成由中国开发商碧桂园建造的高层建筑。这些高端公寓的售价与中国普通城市的豪宅价格相似，但与西藏的平均收入相差甚远，而西藏的平均收入仍然是中国全国最低的。

据该报道，结果，房地产的狂热正在使这个拥有86万人口的城市两极分化，即有能力搬进这些全新公寓的公共部门官员和其他人口。

许多公务员职位由藏族人担任，但也有其他民族的人，特别是汉族人。汉人占中国其他地区人口90%以上。

西藏自治区现在是全国经济增长率最高的地区之一，2020年仅在拉萨就有近100万平方米的新住房售出。这比前一年多了28%。法新社在政府组织的一次访问中发现，房地产机构的文件显示，目前有30多个新项目在出。

外国记者不允许独立访问西藏地区。

但获得高档住房财产需要政府的工作，据荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学的教授安德鲁-费舍尔说，"因为没有很多其他方式可以赚到这些钱。安德鲁-费舍尔说，房地产市场只为有钱购屋的人打开公寓门。

据美国科罗拉多博尔德大学的教授Emily Yeh说："在这些条件下，来自西藏农村的受教育程度低的居民几乎没有机会在新社区搬进这样的住房。”

他们中的许多人对中文掌握得很差，但这却是在公务员系统工作的前提条件。

据该报道称，持续的文盲现象也加剧了社会的分化。据菲舍尔说："一方面，西藏大约10%的人口已经接受了高等教育，而另一方面，西藏三分之一的人仍然是文盲。”

对于已经成为公务员的藏族人来说，硬币的另一面是，进入中国公务员队伍往往意味着要放弃自己的宗教信仰，这对许多人来说是一种心碎。

但是，即使在此类高端人口，工作竞争也很激烈，许多年轻的毕业生被抛在竞争路边。一位要求匿名的海外藏人说， "他们中的大多数人为中国国家工作，但越来越多受过良好教育的年轻藏人却找不到政府工作。"

法新社说，目前还没有关于西藏公务员中种族数据。

但根据官方数据，母语为中文的汉人现在占该地区人口的12% ，这一趋势增加了对工作的竞争。

在老城区，居民们越来越多离开他们的传统居住地，为招徕游客的商店或酒店让路。他们很多人搬到了郊区。

虽然他们承认搬到了新居，住房基础设施和居住条件更好了，但流亡的西藏人还是担心拉萨精神核心象征的大昭寺周围的变化。现在通往大昭寺的街道上有肯德基和必胜客等美国快餐连锁店的标志。来自中国其他地区的游客也穿着传统的藏族服装拍照。法新社说，在共产党军队入侵西藏70年后，这座城市被中国国旗、红灯笼和习近平主席的肖像所装饰。

作为达赖喇嘛的前首都，据西藏观察组织的研究员丹增曲吉说，"拉萨不仅仅是一座圣城，它对西藏人的身份认同也有重要的政治意义。"丹增曲吉说想知道，"但当藏族人看西藏时，他们的历史究竟还剩下了什么？"

电影制片人Dhondup Wangchen曾在监狱中服刑6年，他拍摄了一部关于西藏人对北京不满的纪录片，他认为， "西藏的基础设施建设都是为了让中国受益。"人在美国的Dhondup Wangchen说："强加给西藏人的旨在消除其身份和文化的变化，绝不是几个房地产项目所能弥补的。”