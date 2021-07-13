针对中国 日本防卫白皮书第一次明写台湾局势稳定重要

日本在年度防卫白皮书中表示，随着地区力量平衡向北京倾斜，围绕台湾的军事紧张局势日益加剧、以及中美之间的经济和技术竞争，都威胁到东亚的和平与稳定。日本防卫白皮书首次写进台湾局势稳定重要性。

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据共同社今天报道称，日本防卫相岸信夫在13日的内阁会议上汇报了2021年版《防卫白皮书》。其中指出围绕台湾的美中对立有可能趋于明显，并首次写进台湾局势的稳定“对日本的安全保障和国际社会的稳定而言很重要”。提到台湾局势对日本的影响是鉴于日美首脑４月联合声明中写入了在中国大陆统一压力下紧张加剧的“台湾海峡”。

据路透社说，日本在防卫白皮书对台海危机发出警告，并在谈到美中竞争时指出美中竞争风险与日俱增。

日本在年度防卫白皮书中表示，“我们有必要比以往任何时候都更有危机感地密切关注局势，”该文件在关于台湾的一个新章节中称，“特别是，技术领域的竞争可能会变得更加激烈。”

这份防卫评估报告指出，中国是日本的主要国家安全关切。北京最近在台湾周边的军事活动增加，令东京感到担忧，因为台湾靠近日本群岛西端的冲绳岛链。该报告周二由日本首相菅义伟的政府批准。

中国国家主席习近平本月承诺完成与台湾的 “统一”，并在6月批评美国是一个 “风险制造者”，此前美国派遣了一艘军舰通过台湾海峡。

路透社说，日本副首相兼财务大臣麻生太郎本月在日本媒体报导的一次讲话中说，日本应与美国联手保卫台湾免受任何侵略。麻生后来在被问及这番话时说，有关台湾的任何突发事件都应通过对话解决。这招致了北京方面的指责。