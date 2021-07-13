中国盲人维权人士陈光诚流亡美国9年后，终于取得美国公民身分。他呼吁，美国应对中国共产党采取更强硬立场。

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据中央社今天报道说，陈光诚上周接受美联社访问时，透过翻译人员表示，“很感激美国这个自由国家，接纳了我们”。陈光诚是在6月21日在巴尔的摩成为美国公民。本月8日他在新罕布什尔州曼彻斯特（Manchester）会见他的法律团队，并一起庆祝。

曾任美国驻伯利兹大使、隶属陈光诚律师团队的布鲁诺（George Bruno）表示，“从在中国被软禁到成为美国公民，这是一段漫长旅程，共花费了15年时间”。

现年49岁的陈光诚说，中国的人权状况“越来越糟”。随着中国人民在网络上获得更多资讯，“他们越来越清楚自己拥有哪些权利，也会要求更多。共产党日益担忧失去权力和控制，因此更强力打压人民，如此才能继续掌权”。陈光诚呼吁，美国应对中国共产党采取更强硬立场，并“放弃绥靖政策”，如果“我们只是单纯跟中共谈判，他们根本不会怕。中共一向蛮横不讲理”。

据中央社说，陈光诚曾因揭露中国官方为执行一胎化政策，强制育龄妇女堕胎，遭到中方判刑4年并软禁。他于2012年4 月逃往北京的美国驻华大使馆寻求庇护，并在时任美国国务卿希拉里克林顿（Hillary Clinton）积极营救下，于当年5月与妻小飞往美国。去年8月，陈光诚受邀在共和党全国党代表大会上致词，呼吁美国以自由、民主与法治价值，联合其他民主国家，“阻止中国侵略”。