香港书展14日揭幕 政治书清零

在疫情未解和港版国安法实施两大背景下，香港书展十四日起一连七天在香港会展中心举行。有参展商说，此次书展政治书已经清零；主办机构说，入场人士将量体温和以电子或纸笔方式登记。

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主办机构香港贸易发展局说，有七百六十三家参展商参与，虽然有旅游限制及隔离措施，但仍有来自中国大陆及英国等地的出版社或机构参展。

今年香港书展是在港版国安法实施后首度举行。主办机构香港贸发局副总裁周启良说，书展一直标榜是自由开放的平台，香港没有书籍审查机制，香港贸发局作为贸易推广机构，亦无审查能力。相信参展商有能力拿捏界线，如有疑问，可以谘询相关部门的意见，期望他们自律遵守法例。

对港版国安法下，会否有人进场检查书籍有否触犯国安法，周启良说暂时未收到任何部门通知会入场做审查，如果接获任何投诉，会先作纪录，并知会参展商跟进，主办方没有权力禁止书商出售指定书籍，亦不会主动报警。

参展商香港次文化堂社长彭志铭说，多间书商认为国安法红线难以拿捏，已有共识不会放置及售卖涉及政治敏感书籍，避免麻烦。目前“政治书已清零”，参展商希望执法部门可以“高抬贵手”。

名作家系列在香港书展中占最重戏分。今次亮相的主要是台湾、香港和大陆作家。台湾作家平路有特别场次，谈疫病是生命“间隙”的礼物，与香港人分享她的新作“ 间隙：写给受折磨的你 ”。