中共党内有人挑战习核心？

香港星岛日报今天刊登分析文章指出，“习近平关于全面从严治党论述摘编（2021年版）”一书最近出版，部分论述首次公开发表。中央社引述有香港媒体分析，最近出版的一本有关中共总书记习近平谈论从严治党的书本显示，中共党内有人对确立“习核心”有不同看法，希望“发展党内民主”。

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据中央社今天报道称，港媒指中共党内有人挑战习核心，呼吁民主。

星岛日报今天刊登的分析文章指出，“习近平关于全面从严治党论述摘编（2021年版）”书中摘取了习近平于2018年1月在中共19届中纪委第二次全体大会的讲话，内容是“随着全面从严治党不断深入，党内也出现了一些杂音噪音。有的说什么‘过去五年强调党的集中统一够充分了，今后要把重心放在发展党内民主上。’出现这些奇谈怪论，有的是政治上糊涂，头脑不清醒；有的则是别有用心，自身不干净，企图蒙混过关。”

文章表示，习近平在中共18大执政之后，掀起史无前例的反腐败风暴，同时加强中央集权，在2016年秋天的中央全会确立了“习核心”。

文章据此分析，习近平的上述谈话显示，中共党内“对此（习核心）”有不同看法，有人希望“发展党内民主”，因此遭习近平斥为“奇谈怪论”。文章并指出，习近平发表“奇谈怪论”讲话后的两个月，中国全国人民代表大会修改宪法，删除了国家主席的任期制。

不久，官方要求全党做到“两个维护”，即维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。

据该报道，但文章表示，在官方提出“两个维护”后，大陆仍出现一些干部“懒政”及不作为。今年1月，习近平又在中纪委大会发表重话：“现在突出的问题是，有的缺乏担当精神，工作懈怠、怕苦畏难、敷衍塞责……”。