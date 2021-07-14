在新疆议题成为国际关注焦点的此刻，中国今天发表“新疆各民族平等权利的保障”白皮书。这篇约1万3000字的白皮书说，当前“新疆处于历史上最好的发展时期”。

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据中央社今天报道说，中国提新疆平等权利白皮书，称新疆当前史上最好。该报道引述中国官方媒体消息，中国国务院新闻办今天发表“新疆各民族平等权利的保障”白皮书。共分公民权利的保障、政治权利的保障、经济权利的保障、文化权利的保障、社会权利的保障、妇女儿童权利的保障、宗教信仰自由权利的保障几个部分。全文共1万2764字。

据白皮书说，70多年来，中国共产党和中国政府始终坚持“以人民为中心”的人权理念，始终把生存权、发展权作为首要的基本人权，把人权的普遍性原则与中国实际相结合。白皮书强调在中国治疆政策下，新疆经济社会快速发展，民生建设和投入力度持续加大，各民族拥有平等的发展机会，并建立了覆蓋全民的社会保障体系。

在宗教自由方面，白皮书说，新疆坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，全面贯彻落实宗教信仰自由政策，正常宗教活动依法受到保护，公民宗教信仰自由的权利得到有效保障。白皮书引述中共宪法声称，“依法保障宗教信仰自由权利。宗教信仰自由是公民的一项基本权利”，“在新疆，公民既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由，有信仰这种宗教或那种宗教的自由”。

白皮书还称，“没有公民因信仰宗教或不信仰宗教而受到歧视和不公平待遇”。

白皮书表示，一段时间以来，“国际上一些势力”无视中国政府所做的努力，歪曲事实、无中生有，大肆炒作涉疆议题，妄图借此抹黑中国形象，遏制中国发展，破坏新疆繁荣稳定。

据白皮书最后声称，“当前，新疆社会大局持续稳定，各族人民和睦相处、安居乐业，处于历史上最好的发展时期”。在以中共总书记习近平为核心的党中央坚强领导下，新疆与全国一道全面建成小康社会。新疆各族人民必将迎来更加幸福美好的明天。