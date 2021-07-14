中国研制袖珍型核反应堆首推商用

中国已经开始建造一种新的、更容易设计的核反应堆，即SMR，它将是世界上第一个进入商业服务的核反应堆。该核反应堆将首先安装在海南一个岛屿上，其功率输出高达300兆瓦（MW），而传统的现代反应堆则超过1,000兆瓦，可供52.6万个家庭用电。

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据法新社说，近几十年来，核反应堆的规模趋于增长，但这些庞大的核反应堆项目规模巨大，非常复杂且昂贵。出于这个原因，核研究对小型模块化反应堆的发展越来越感兴趣，其英文缩写为SMR（"小型模块化反应堆"）。这些小型反应堆，功率输出高达300兆瓦（MW），而传统的现代反应堆则超过1,000兆瓦。

这些袖珍型反应堆可以在工厂中大量生产，然后运输到其安装地点，这大大降低了成本。另一个优势是，它们可以部署在偏远地区或几乎没有基础设施的地区。

据中国新华社说，中国周二开始在热带岛屿海南（南部）装置这种类型的SMR，它将成为世界上第一个进入商业服务的项目。长江发电站最终将配备由中国核电巨头中核集团设计的SMR玲珑一号（ACP100）。

据中核集团称，该核反应堆项目功率为125兆瓦，应能为52.6万个家庭供电。

相关研制安装的持续时间没有具体说明。

据俄罗斯和美国正在进行最先进的项目，但它们都还没有获得商业使用的任何认证。法国核工业几年来也一直在考虑一个名为 "Nuward "的SMR项目。该项目由法国原子能委员会（CEA）、电力公司EDF、海军集团Naval Group和紧凑型反应堆专家（主要为海军工业）TechnicAtome多方合作。

2019年，由俄罗斯开发的世界上第一座浮动核电站，在北极地区经过5000公里的旅程后，抵达并最终安置于俄罗斯远东地区佩韦克停泊港。