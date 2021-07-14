中国评百年百名革命红作家 莫言被批出榜外

近日，中国作协、《光明日报》、《文艺报》等权威机构和央媒，正式将一贯暴露中国新社会“黑暗”的媚外“作家”莫言，踢出中国百年名作家之列，这实际是彻底否定了他和他的作品。莫言是中国境内唯一诺贝尔文学奖得主。有中国网友表示：“莫言得奖中了海外对中国不怀好意人的下怀。”

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中国境内唯一诺贝尔文学奖得主莫言被批“媚外”，据新头壳今天报道称，莫言遭踢出百年名作家之列。

中国《光明日报》6月22日发表中国作协党组成员秘书处书记吴义勤《中国文学的红色基因》。文中列出了中国百年来上百具有红色基因的作家和作品，新中国建立后作家的作品也有数十部，而莫言和他的魔幻大作却不见踪影。文章称，新中国成立后，《红旗谱》《红岩》《红日》《创业史》《青春之歌》《山乡巨变》《保卫延安》《林海雪原》等红色经典是全中国人最爱读的作品。

据吴义勤称，讲好党的故事是中国新文学的神圣使命。比如郭沫若的《女神》最早表达了对共产主义的呼唤，表现出摧毁旧世界、创造新世界的革命精神；贺敬之、丁毅执笔的《白毛女》深刻揭示“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”的主题；老舍的《龙须沟》通过龙须沟的古今对比，表达了对新中国的无比热爱；金一南的《苦难辉煌》全景展现党建立红色政权、领导人民进行伟大长征和革命战争的恢宏历史。

《文艺报》总编梁鸿鹰《让人们重回百年文学现场一一写在“红色经典初版影印文库”出版之际》，文章也列出的大量红色作家和作品，莫言也榜上无名。中国央媒几乎同时发表重磅文章，强调文艺创作要为人民服务，为社会主义服务。凡是损害人民利益，抹黑新中国，诋毁社会主义的作品都缺少红色基因，都违背主流民意，必然被人民大众所唾弃，最终被扫进历史的垃圾堆。

据该报道说，而莫言的作品被批没有一部是歌颂社会主义新生活的，几乎都在揭露所谓的“黑暗面”。在他的作品里，干部都是粗俗不堪的，老百姓都是愚昧无知的。他之所以能够获得诺文奖完全是因为他彻底地否定了49年之后30年的历史，抹黑了我党所取得的重大成就。

莫言曾经写道 :“只有正视人类之恶，只有认识到自我之丑，只有描写了人类不可克服的弱点和病态人格导致的悲惨命运”，才能真正产生“大悲悯”（莫言《生死疲劳》）。他在一次采访中表示：文学艺术绝不是唱赞歌的工具。

有中国网友表示：“莫言得奖中了海外对中国不怀好意人的下怀，纷纷对他的作品进行出版，他的名声也越来越大，直到成为中国唯一获诺贝尔文学奖的作家。”

新头壳报道称，莫也也曾在2013年因出书宣传而来过台湾，他表示从大陆电视看台湾，觉得台湾“一团混乱”，来了之后才发现台湾“乱只乱在立法院”。他还赞扬：“台湾处处是雷锋”。