中土首脑通电话 埃尔多安指土裔维族人作为中国平等公民生活在繁荣、自由与和平中对土耳其很重要

据土耳其广播电视公司（ TRT）和阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）报道，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）7月13日与中国国家主席习近平通电话，讨论改善双边关系的步骤。报道称，埃尔多安和习近平讨论了改善双边关系的步骤，特别是在贸易、投资、能源、运输和卫生以及地区发展方面。埃尔多安表达了土耳其对中国主权和领土完整的尊重，强调土耳其维吾尔人作为中国平等公民生活在繁荣、自由与和平中对土耳其很重要。

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报道称，埃尔多安与习近平讨论改善双边关系的步骤。埃尔多安强调，土耳其与中国两国在地区和全球经济和外交的所有领域都有广泛的合作潜力，联合高级别小组将为两国合作提供主要动力。

埃尔多安还表示，他们愿以一种无愧于两国根深蒂固的友谊的方式来纪念土中建交50周年。

埃尔多安表达了土耳其对中国主权和领土完整的尊重，强调土耳其维吾尔人作为中国平等公民生活在繁荣、自由与和平中对土耳其很重要。

据该报道，维吾尔人约占新疆自治区人口的 45%，长期以来一直指责中国当局存在文化、宗教和经济歧视。

该报道说，据美国官员和联合国专家称，多达 100 万人，即新疆穆斯林人口的 7%，被关押在一个“政治再教育”营地网络中。