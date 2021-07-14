传马云阿里与多家中国国企考虑收购部分紫光股权

清华大学旗下的芯片研发公司紫光集团陷入财务危机，处于破产边缘。由于紫光集团无法清偿到期债券，9日遭债权人之一徽商银行，向法院申请破产重整。紫光集团目前背负的债务约310亿美元，而且接下来会有更多的债券将到期，因此正在寻求出售所持的紫光股份，共46.45%的股权。有消息指阿里巴巴与多家国企有意出手收购旗下紫光股份的部分股权。没有消息报告此举是商业行为，还是受指派救场。

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据中央社今天报道称，紫光不能倒，传阿里与中国国企考虑收购部分股权。中国紫光集团近日因无力清偿到期债券，遭债权人向法院申请破产重整。为拯救紫光，传出阿里巴巴与多家国企有意出手收购旗下紫光股份的部分股权，金额达77亿美元。

据路透社消息，紫光集团目前背负的债务约310亿美元，而且接下来会有更多的债券将到期，因此正在寻求出售所持的紫光股份，共46.45%的股权。该报道引述知情人士透露，阿里巴巴和多家中国国有企业可能“出手相救”，正在考虑收购紫光股份部分股权。目前紫光所持紫光股份的价值约落在62亿到77亿美元之间。

消息提到，潜在收购企业包含无锡市政府所有的无锡产业发展集团、北京电子控股有限责任公司，以及有政府背景的半导体投资基金建广资产（JAC Capital）。此外，阿里巴巴可能也会与地方国企联手。消息分析，若这项交易成功达成，将是中国监管机构开始打压科技产业以来，阿里巴巴完成的第一笔交易。

阿里巴巴持股的蚂蚁科技集团去年11月原定在上海、香港挂牌上市，但在上路前夕遭官方叫停，随后面临一系列的监管；今年4月又因为违反反垄断法，被裁罚人民币182.28亿元。消息引述一份紫光集团的书面回应指出，为减轻债务风险，“该公司（紫光）已在引资特别工作组的指导下接洽了几家投资者”、“如果进入司法重组，清华紫光将为引入战略投资者作出总体安排。”

中央社说，紫光集团是中国最大的半导体企业，主要经营的领域范围包含芯片、云端运算，旗下共有紫光国微、紫光股份等企业。紫光向来被视为中国半导体国家队的领头羊，董事长赵伟国过去曾夸下海口要买下台湾台积电、合并联发科。