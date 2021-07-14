中国渔船群被指在南海卸污？

美国卫星影像分析公司12日发布报告，指停泊在南沙群岛的中国船只排放污水，破坏南海生态。菲律宾国会议员纷纷要求政府展开调查，菲国外长和防长则质疑报告内容是否为真。

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据中央社今天报道称，适逢菲中南海主权争议裁决出炉5周年，美国卫星影像分析公司12日发布报告，指停泊在南沙群岛的中国船只排放污水破坏生态；菲国外长和防长质疑报告内容是否为真。

今年7月12日适逢菲中南海主权争议裁决出炉5周年。美国卫星影像分析公司Simularity当天发布报告表示，卫星影像显示，停泊在南沙群岛的数百艘船只持续将未经处理的污水排入它们停泊海域的珊瑚礁中。报告指出，污水中过量的养份造成叶绿素a浓度升高，破坏珊瑚礁，即使采取积极措施缓解，珊瑚礁生态可能仍需数十年才能复原。

报告表示，从太空中可以看到5年来珊瑚礁受到的破坏。这个时间段发生于中国在此海域捞捕巨蚌和建造人工岛屿之后，因此并非由这些行动所造成。

报告指出，破坏此海域珊瑚礁会直接影响整片南海的鱼类资源，“可能导致沿海地区的饥饿危机和南海商业捕鱼的崩溃。这是一场规模巨大的灾难，我们已接近快要无可挽回的地步”。

这份报告最后还加上主题标签，要求“中国停止在南沙群岛排秽物”（#ChinaStopShittingOnTheSpratlys）。

不过，菲律宾官员对这份报告持保留态度。菲国外交部长陆辛（Teodoro Locsin Jr.）推文表示，报告中采用的一张照片实际上是2014年在澳洲大堡礁的一艘船，“不是中国（船只）”。菲律宾国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）则在声明中说：“我们质疑Simularity只查看卫星照片所得出的结论。”罗伦沙纳说，虽然报告内容未必为真，但他已下令管辖这片海域的菲律宾武装部队西部军区（WESCOM）调查确认报告真实性。

中央社说，菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）于2016年6 月30日上任后，南海裁决才出炉。但杜特蒂5年来奉行独立外交政策，搁置南海仲裁结果，与北京交好。2016年南海裁决中，海牙常设仲裁法院指北京“对南海水域资源无历史性权利”，并表示“借由妨碍菲律宾捕鱼和石油开采、建设人工岛屿，以及未阻止中国渔民在该区域捕鱼活动，中国侵害菲律宾在其专属经济区享有的主权权利”。