回应日本防卫白皮书？四艘中国海警船涌入钓鱼岛海域
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日本第11管区海上保安总部（那霸）称，14日上午10点20分左右起，中国海警局4艘船只相继驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近的日本领海。4艘船从上午11点55分前后开始驶入领海外侧的毗连区。据称，2艘一队分别从大正岛和南小岛的南侧驶入领海。周围并无日本渔船航行。这是继本月12日后中国公务船再度驶入尖阁周边日本领海，也是今年第30天。日本与中国均称此海域为领海。
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据共同社今天报道称，4艘中国公务船驶入尖阁附近日本领海。其中1艘搭载了类似机关炮的装置。海保巡逻船警告中国公务船驶离领海。
包括领海外侧毗连区在内，尖阁周边已连续152天发现中国公务船，刷新了2012年9月尖阁国有化以来的最长连续天数。
据中央社今天报道，日本昨天发布2021年版防卫白皮书，首度提到“台湾局势”稳定的重要性后，4艘中国海警船今天上午驶入钓鱼台争议海域。
中国海警局官方微博上午9时50分通报，中国海警2301舰艇编队在钓鱼台“领海”内巡航。
针对日本13日发布的2021年防卫白皮书首度提及台湾局势稳定的重要性，中国大陆国台办发言人朱凤莲下午透过新闻稿声称，日方一段时间来在涉台问题上接连采取错误言行，一意孤行朝错误方向发展，严重违反中日四个政治文件精神，严重违背“一个中国”原则，向“台独分裂势力”发出严重错误讯号，给台海和平稳定带来严重消极影响，对此表示强烈不满。
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