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回应日本防卫白皮书？四艘中国海警船涌入钓鱼岛海域

钓鱼岛海域图 © 维基百科 照片

作者： 小山 5 分钟

日本第11管区海上保安总部（那霸）称，14日上午10点20分左右起，中国海警局4艘船只相继驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近的日本领海。4艘船从上午11点55分前后开始驶入领海外侧的毗连区。据称，2艘一队分别从大正岛和南小岛的南侧驶入领海。周围并无日本渔船航行。这是继本月12日后中国公务船再度驶入尖阁周边日本领海，也是今年第30天。日本与中国均称此海域为领海。