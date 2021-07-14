培养维护国安由娃娃抓起 港府向幼儿园教师派中国学者国安法读本

为了协助港人认识其中国人的身分，以及培养他们日后在维护国家安全方面的责任，教育局本月起，向幼儿园派发由中国法律学者王振民等人撰写的《港区国安法》读本，供教师参考。

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教育局向两岁零八个月至五岁幼儿入读的幼儿园发出通函，指《港区国安法》已经实施，幼儿园可协助幼儿认识香港是中国的一部分，以及其作为中国人的身份，帮助幼儿初步认识国家和中华文化，培养国民身份认同，让他们往后深入认识国家安全的不同方面，以及自己在维护国家安全的责任。该局补充，「初步认识中华文化及作为中国人的身份」是《幼儿园教育课程指引》中「个人与群体」学习范畴内其中一个学习期望。

为提升教师对国安法的认识，教育局将由本月起安排分批派送《香港特别行政区维护国家安全法读本》(下称《读本》)至所有开设本地课程的幼儿园，每所幼儿园会获发七本，相信可有助支持教师正确认识和推行国家安全教育。

这本由中国清华大学法学院教授王振民、北京师范大学法学院教授黄风及南开大学法学教授毕雁英编写的《读本》，本年4月由中国教育部长陈宝生赠予香港，教育局同月分发给中小学，本月则派给幼儿园。根据《读本》简介，该书有助认识理解《港区国安法》的核心要点，但其观点部分被指与香港认知不同。例如该书作者在《前言》反驳外界对国安法的指控时提到，「古今中外触犯国安都是重罪，但是又有多少人会触犯国安重罪呢？」重申肯定是极少数人，又认为国安法实施愈久、触犯者愈少。若觉香港有国安法「很难接受」，反问世界上有哪个国家、地方没有国安法，哪个地方的国安法比香港更宽松，「恐怕找不到」。

对于教育局向幼儿园派发《读本》，建制派的香港教育联会，其身兼幼儿园校长的副主席林翠玲表示，会鼓励教师阅读《读本》，认为多认识是好事。不过，有不愿具名的幼儿园校长称，已于日常课堂教导国民身分认同，但考虑到幼儿的程度，不宜过分深入及艰深。