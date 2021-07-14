《失孤》导演：郭刚堂曾包场 坐影院门口哭

寻亲24年，郭刚堂在传出寻亲成功的好消息后，电影《失孤》剧组也发布团圆版海报送上祝福。《失孤》导演彭三源称“我觉得不会有比这更好的结局了，是一万句高兴都不能说出的那种复杂心情”。他回忆电影上映的时候，郭刚堂包场去看，之后他坐在电影院门口哭。这让剧组更希望通过电影让这个事情更广为人知。

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中国新闻周刊报导，1997年9月21日，山东聊城27岁郭刚堂夫妇2岁半的儿子郭新振，在家门口玩耍时被一陌生女子抱走。返家的郭刚堂与妻子当场下跪求邻里帮找孩子，他一个月内体重从149斤到了110斤，两个月白了头髮。24年间，郭刚堂报废了10辆摩托车，骑行约50万公里，在全国进行拉网式寻亲。

导演彭三源指出，寻亲成功的消息，剧组大概比媒体早知道四、五天，因为他们与郭家、公安部打拐办、宝贝回家网站一直有交流。“因为这中间有N种可能，但现在出现了最好的那个”，在彭三源看来，平安健康又得到良好教育的郭新振找回亲生父母，是命运对郭刚堂24年寻子之路的回复。

彭三源回忆，第一次关注他到现在，已经11年了。郭刚堂找儿子13年，时间之久、路程之远，让他非常震撼。

彭三源印象最深的是，郭刚堂聊城的农村老家要拆迁，但他只担心以后郭新振回来就不会认得这个家了，怕孩子如果自己找回来不是以前的样子。

彭三源说，郭刚堂在寻亲时曾经被人打劫，抢匪打劫完看到寻子旗，又觉得不合适，把钱还给郭刚堂了。当时郭刚堂那有一个厚厚的记事本，本上记著他的行程，哪些人帮助过他，某年某月某日，谁帮助了他多少钱的一顿饭，这本笔记本深深打动彭三源，“恰好是有这些温暖的存在才有可能支撑一个父亲十余年的寻子”。

澎湃新闻报导，11日的认亲大会上，郭刚堂老泪纵横抱着儿子泣不成声。他13日透过抖音发声、连说5个感谢，感谢一线干警，“不辞劳苦连夜奋战”。

孩子找到了，郭刚堂表示想尽快地回归生活，他称目前不想接受采访，“尤其是我家小郭振，希望大家不要去打扰他”。