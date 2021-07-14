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巴基斯坦北部偏远地区发生客车爆炸 至少六名中国公民死亡 详情未知 北京要求彻查

巴基斯坦地图 AFP

作者： 小山 4 分钟

巴基斯坦北部偏远地区今天发生巴士爆炸，已知至少有八人死亡，包括至少六名中国公民和一名巴基斯坦士兵。路透社说，目前还不清楚这次爆炸是由路边装置还是安放在客车大巴内的爆炸东西造成的。也没有进一步消息提及此次爆炸是否有所针对。中国官方罕见严厉谴责，要求巴基斯坦彻查。