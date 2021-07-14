巴基斯坦北部偏远地区发生客车爆炸 至少六名中国公民死亡 详情未知 北京要求彻查
发表时间：
巴基斯坦北部偏远地区今天发生巴士爆炸，已知至少有八人死亡，包括至少六名中国公民和一名巴基斯坦士兵。路透社说，目前还不清楚这次爆炸是由路边装置还是安放在客车大巴内的爆炸东西造成的。也没有进一步消息提及此次爆炸是否有所针对。中国官方罕见严厉谴责，要求巴基斯坦彻查。
广告
据路透社今天报道称，巴基斯坦巴士爆炸造成至少六名中国公民死亡，中国外交部对此表示谴责。
巴基斯坦巴士爆炸造成中国公民死亡，中国外交部新闻发言人赵立坚今天对此次袭击表示谴责，并对遇难人员表示哀悼。赵立坚在外交部例行新闻发布会上表示，中方已要求巴方对此彻查，严惩肇事者，并保护中方人员、机构和在当地项目的安全。
赵立坚并指巴基斯坦方面已采取行动控制局势。
该报道称，多位消息人士告诉路透社，周三在巴基斯坦北部偏远地区发生的巴士爆炸中，至少有八人死亡，包括至少六名中国公民和一名巴基斯坦士兵。目前还不清楚这次爆炸是由路边装置还是安放在巴士内的东西造成的。
稍早巴基斯坦曾发生爆炸事件，报道并指中国大使躲过一劫。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅