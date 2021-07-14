巴基斯坦大巴爆炸有新消息 中国9工程师传丧生

巴基斯坦西北部今天发生巴士爆炸事件，造成13人死亡，其中包含9名中国公民。哈札拉（Hazara）地区一名高阶官员表示，这辆巴士搭载30多名中国籍工程师，前往开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）上柯赫斯坦地区（Upper Kohistan）的达苏水坝（Dasu dam）工地。目前没有任何组织与个人宣布对这一起爆炸事件承责。

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据中央社今天报道说，巴基斯坦巴士爆炸已报13死，9名中国公民丧命。

巴基斯坦官员指出，巴基斯坦西北部今天发生巴士爆炸事件，造成13人死亡，其中包含9名中国公民。目前还不清楚是路边有爆炸装置，或是有人在巴士内部放置物品。

据一名地方政府高官匿名表示，爆炸发生后，巴士坠入深谷，酿成重大伤亡。这位官员说，另有28名中国公民受伤。

巴基斯坦一辆载满中国工程人员的巴士今天遭到炸弹袭击，迄今至少造成9名中国公民死亡与多人伤亡。中国外交部下午表示震惊和谴责，要求巴基斯坦当局尽快彻查真相。

目前尚不知道这起炸弹袭击事件是否针对中国，不过中国驻巴基斯坦大使馆事后已发布紧急安全提醒，要求在巴的中国公民非必要不外出。

据中国驻巴基斯坦使馆下午发表声明称，14日上午7时左右，中方企业承建的柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）达苏水电站（Dasu dam）专案出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸。目前已造成9名中方人员、3名巴方人员遇难。巴方正在对原因展开调查。

事发后，中国驻巴使馆在第一时间启动应急预案，联系巴基斯坦军方、外交部、内政部等相关部门，要求巴方不惜一切代价进行全力救援和救治，加强对中方在巴国机构、专案、人员的安保，并尽快查明此次事件真相。巴国军方已在第一时间组织救援，出动直升机转运伤员。

中国驻巴使馆对这起事件表示强烈谴责，对遇难者表示深切哀悼，对伤者致以诚挚慰问，将会同巴方全力做好事件善后处置工作。中国驻巴使馆在此提醒当地中国公民、企业、项目务必高度重视，密切关注当地安全角势，加强专案人员安全，严密防范，非必要不外出。

据新头壳报道称，此前4月21日，巴基斯坦俾路支省（Baluchistan）首府奎达市（Quetta）的一家豪华饭店发生爆炸案，造成5人死亡，当时下榻该饭店的中国驻巴基斯坦大使农融因为外出开会逃过一劫。巴基斯坦塔利班运动组织事后宣称是他们所为。

据路透社稍早报道称，周三巴基斯坦北部一辆巴士发生爆炸，造成八人死亡，其中包括四名中国公民。

“在上科希斯坦(Upper Kohistan)...载着中国工程师的巴士发生了巨大的爆炸。有八人丧生，”哈扎拉地区的一名高级行政官员告诉路透社。他说，这辆巴士载有30多名中国工程师，驶往上科希斯坦的达苏大坝(Dasu dam)工地。他说，与这些工程师同行的两名准军事安全人员也遇难了。

据中国官方媒体稍早报道，疑似针对中国人的恐攻! 巴基斯坦巴士爆炸，车内中国公民6死31伤。

新头壳引述《腾讯网》消息，巴基斯坦北部偏远地区在今 (14) 日，一辆巴士突然发生爆炸，造成至少8人死亡，其中包括至少6名中国公民和1名巴基斯坦士兵，另有31位中国公民受伤。目前尚不清楚爆炸是来自路边装置还是位于车内，但中国使馆把此事故定义为袭击事件。

一位不具名的巴国高级政府官员表示，巴士在爆炸发生后跌进峡谷，造成重大死伤，一名中国工程师和一名士兵失踪。救援行动已经展开，整个政府机构都已动员起来，用空中救护直升机营救伤者。

该官员指出，此次事件共6名中国公民、1名准军事人员和1名当地人遇难，还有数人受伤。 另外一名巴基斯坦 Hazara 地区高级行政官员说，这辆涉事公共汽车搭载着30多名中国工程师，前往 Upper Kohistan 地区的 Dasu水坝。

对此，中国驻巴基斯坦大使馆网站在同日发布紧急安全提醒，内容写道：我国企业近日在巴基斯坦的人员遭袭，目前已造成我国公民伤亡。

中国驻巴基斯坦大使馆紧急提醒在巴基斯坦的中国公民及企业，务必高度重视并密切关注当地安全角势，严密防范且非必要不外出。如遇紧急安全情况，请及时报警并与我国驻巴基斯坦大使馆或领事馆联系。