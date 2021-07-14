巴基斯坦运载中国工程师客车遭炸案 巴称机械故障 北京批炸弹袭击

巴基斯坦一辆载满中国工程人员的大客车今天14日遭遇爆炸事故。图为事件现场。

巴基斯坦西北部今天发生一起巴士爆炸事件，造成12人死亡，当中9人是中国公民，北京称这起事件是炸弹攻击。巴基斯坦则说，爆炸是机械故障造成“瓦斯外泄”引起。

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巴基斯坦一辆载满中国工程人员的巴士今天14日遭到炸弹袭击，迄今至少造成9名中国公民死亡与多人伤亡。据中央社报道称，巴基斯坦称巴士爆炸机械故障引起，但北京指是炸弹攻击。

法新社消息说，这辆巴士当时正载着约40名中国籍工程师、测量人员和机器人员前往位于开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）一处水力发电厂的水坝工地。

伊斯兰马巴德是北京最亲密的区域盟友，但中国工作人员在巴基斯坦的人身安全一直以来令北京关切。为数众多的中国工作人员派驻当地，负责监督和兴建基础建设计划。

据巴基斯坦外交部发表声明表示，这辆巴士“发生机械故障后坠谷，导致瓦斯外泄引发爆炸”。

中国外交部发言人赵立坚则对炸弹袭击造成中方人员伤亡，表示震惊和谴责。据赵立坚呼吁：“巴方尽快彻查真相，缉拿凶手，予以严惩，并切实保护在巴中方人员机构和专案安全。”