日本防卫白皮书提台湾安全 中国网上呛干预台海将用核弹轰炸日本

日本政府近期接连做出挺台发言，副首相麻生太郎5日强调中国若侵犯台湾，“日、美就必须一起防卫台湾。”日本新版防卫白皮书更是首次载明台湾重要性；对此，中国军事评论推出影片竟狂言若日本干预，将对日本“连续用核弹直到日本第二次无条件投降”，被网友痛批“丧心病狂”。中国网上质疑此一核弹报复攻击日本威胁是否是中国官方立场。

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日本政府近期接连做出挺台发言；对此，中国军事评论影片竟狂言若日本干预，将对日本“连续用核弹直到日本第二次无条件投降”。据自由时报今天报道称丧心病狂！中国军评片威胁日本，干预台海将用核弹轰炸。

该报道综合外媒消息，中国《六军韬略》军事评论影片声称，中国指导的思想是，解放军在攻打台湾时，如果日本胆敢武力干预，哪怕出动一兵一卒、一机一舰作战力量，中国不是对等还击，而是对日本全面开战，首战用核弹，连续用核弹，直到日本第二次宣布无条件投降。

据该影片还提到，中国打击的是日本的战争承受力，只要日本认识到承受不起战争的代价，就“不敢贸然出兵台海”，过去中国在1964年首颗原子弹成功试爆时曾承诺，不对非核国家动用核武，“中国正处于百年未有的大变局之中，因此一切的政略、战略和策略都要在大变局中做出调整和改变”。

影片声称，为保障“中国和平崛起”，有必要对核武政策做出调整，包括“日本例外论”，称日本若对台海出兵，“中国要新仇旧恨一起报”。影片最后称，要是日本军事干涉中国国内事务，绝对会向日本使用核武、还要连续使用核武直至日本投降，拒绝和平谈判，到时候将收回钓鱼岛、琉球群岛。

自由时报说，据了解，这段影片是《六军韬略》7月11日发布在中国影音平台“西瓜视频”，激起中国小粉红的民族主义，但也有网友质疑这种“丧心病狂”的观点是否代表官方看法？其他网友则认为，在中国，不被中共认同的观点是不可能在网络流传的，“所以能播出来，至少是共产党不反对的观点”。