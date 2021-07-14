日防卫白皮书插手台海局势称对日本安全重要台表欢迎中强烈不满

日本内阁会议13日通过2021年度防卫白皮书，首次载明「台湾周边局势的安定对日本安全至关重要」。日本必须高度关注局势发展。对此，台湾外交部回应表示，这显示日本政府高度关注台海安全，外交部再度表示高度欢迎与由衷感谢。

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日本最新版的防卫白皮书首度新增了美中关系的条目。文中分析，由于台湾问题、香港问题、新疆维吾尔自治区人权问题，美中两国在政治、经济、军事等领域的相互牵制白热化，愈演愈烈。

针对台湾情势则提到，自特朗普政府以来，美国介入台湾不断加深，现任拜登政府在军事面支持台湾的姿态也很明确，包括出售台湾F-16战机、Ｍ142高机动性多管火箭系统等武器，以及持续派遣舰艇通过台湾海峡等。另一方面，中国军机军舰也反复越过台海中线，积极开展军事活动。

防卫白皮书指出，将台湾列为核心利益的中国，不太可能与美国妥协。并提到，台湾情势安定不仅对日本安保很重要，对于国际社会安定也很重要。

台湾外交部表示，日方防卫白皮书坚定呼应日本政府今年3月日美安全咨商「二加二」会议联合声明、四月日美峰会联合声明、五月日本欧盟领袖峰会声明、六月日澳外交暨国防部长「二加二」会谈以及Ｇ７领袖峰会联合公报等，都提到「维持台湾海峡和平稳定的重要性」的立场，显示日本政府高度关注台海安全，台湾再度表示高度欢迎与由衷感谢，未来将持续敦促理念相近国家，重视台海安全与和平对区域繁荣及稳定的重要性。

台湾外交部还说，日本政府多次表示，台湾与日本共享自由、民主、人权及法治等基本价值观并拥有密切经贸关系及人员往来，是日本的重要伙伴及珍贵友人；台湾将在既有良好基础上持续与日本及理念相近国家密切合作，坚定捍卫民主价值及以规则为基础的国际秩序，共同努力维护区域和平稳定与繁荣。

中国外交部发言人赵立坚回应表示，「这段时间日方接二连三拿中国说事，粗暴干涉中国内政，无理指责中方正常的国防建设和军事活动，对中方正当的海洋活动说三道四，渲染所谓『中国威胁』，这是极其错误和不负责任的。中方对此强烈不满，坚决反对。」

他并强调，「台湾是中国领土，台湾问题纯属中国内政，中方绝不允许任何国家以任何方式插手台湾问题。中国必须统一，也必然统一，中国实现完全统一最有利于地区和平稳定。」