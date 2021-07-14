港版国安法要逼香港书展办成“习书”“红书”大卖场？

香港书展7月14日开幕，这一《香港国安法》后的首次书展上，习近平等中共领导人的书籍占据最显眼的位置，以往最受读者欢迎的时政类书籍却近乎絶迹。

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在港版国安法阴霾下，从前百花齐放的香港书展正变成中共大外宣的展览场。自由亚洲报道说：“多间有亲共背景出版商都在有利位置，摆放以中共和中共领导人作主题的书籍，中共总书记习近平的著作和与他相关的书籍，更成为推介重点。有书商将习近平的《谈治国理政》做成大型广告，在显眼处展示，习近平撰写的《之江新语》、《论中国共产党历史》、《习近平扶贫故事》、《习近平调研指导过的贫困村脱贫纪实》等，到处可见。“

“除了现任的中共领导人外，参展的书商亦有出售已故中共领导人毛泽东文选、毛语录、毛泽东传和毛的胸章等。虽然这类书本在书展当中，以数量取胜，但受欢迎程度和吸引力，不及介绍中国旅游风景为主的摊位，未能留住市民的目光，连带到场的小学生也表示，没有兴趣读习近平的书。

以往在香港书展大行其道的时政类书籍，虽然成为书展中的小众，但仍然有小型出版商在自我审查下尽力坚守香港人声音，坚持出售与香港反修例示威有关书籍。有出版商告诉媒体，挑选书籍时已作自我审查，尽量不采用直接与政治有关的书本，在制造过程当中，也做了好多牺牲，自己揣摩国安法的条文，政治标语已不提，印刷商再做多一层把关。如果他们都不敢印刷，书本就无可能出版。

据报道：有香港市民专程到书展，购买仍能出售的政治漫画，因为担心现在仍可以买时不买，日后可能没有机会再买。一些多年来都有到书展买书的市民表示，今年仍然找到时政类的书本，但日后不知会否仍能找到，他们明白书商的压力，但作为读者，也希望书展能百花齐放。

在书展购买《动物农庄》等政治寓言书籍的18岁陈同学接受美国之音访问表示，喜欢这类书籍，因为书中的内容比较贴合现今的时代。她又表示，今年适逢中共建党百周年，书展亦有相当多关于中共历史以及习近平思想的书籍，她坦言对这些书籍没有兴趣，亦不担心参展商自我审查令选择减少，她认为国安法禁不到思想的自由。