澳门以与「鼓吹港独的民主党」会面DQ吴国昌 民主党否认港独指控促更正

澳门立法会选举管理委员会公布最终的9月立法会选举候选名单，被拒参选名单减至五组共二十人，但三组民主派共十五人被褫夺参选资格(简称DQ)的情况不变。已连任29年的现任议员吴国昌在社交平台上载当局DQ他的证据，当中包括指他与「鼓吹”港独”的『香港民主党』要员」胡志伟会晤。吴国昌指这是当局的「想象」；而民主党则发文否认，指澳门政府的指控「严重失实」，促澳门澄清更正。

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经选管会筛选，来届澳门立法会选举将不会有民主派候选人供选民选择，而当局指他们没有被选资格的证据被形容为千奇百怪。年资最深的民主派立法会议员吴国昌昨(13日)晚在脸书上以「当局效率奇高」来形容警方在两日内向选管会提供数以百计参选人的厚厚数据，以他个人为例，便有二百多页图文并茂的「DQ材料」，他上载的「千奇百怪」证据是一帧他与前民主党主席胡志伟的合照，图片脚注是他与「鼓吹”港独”的『香港民主党』要员胡志伟」会面。吴认为，胡和香港民主党「被想象」为港独要员和组织，「恐怕远远超出港人(不管黄丝蓝丝)正常想象范围之外」，他为此向胡致歉。他今(14日)早更在电台节目中形容，当局以他在澳门举办六四绝念集会和连系「鼓吹港独」人士来指他「不充分爱国」，有关决定实是「古灵精怪」。

民主党昨晚在吴国昌上载文件后发表声明，反驳澳门政府的指控，强调该党和胡志伟从来不同意和不支持港独，对于澳门政府的严重失实指控，民主党表示极度遗憾，要求澳门当局尽快作出严正的澄清和更正。 该党声明补充，民主党《基本信念》的第一、二条，已清楚指出该党支持香港回归和「一国两制」在港实施，落实港人治港、高度自治，二十七年来一直不变。

民主党前主席刘慧卿今早在电台强调，该党并无鼓吹「港独」，批评澳门政府只是单凭相片「屈得就屈」，敦促对方解释。

除吴国昌的「民主昌澳门」被DQ外，现任民主派议员苏嘉豪的「学社前进」和前议员陈伟豪的「新澳门进步协会」名单均全被拒参选，另外，「澳门全胜」和「博彩新澳门」则有部分成员被拒参选，但因余下合资格成员不足四人而不能参选。选管会表示，参与直选的名单现减至14组128人，间接选举名单不变，维持5张名单12名候选人。

澳门政府表示，坚决支持选管会认定五组共廿人不拥护、不效忠澳门特区，而拒绝接纳他们参选，今次决定不影响澳门居民依法享有的基本权利及言论自由，亦不影响居民对施政的知情权和监督权。

国务院港澳办和澳门中联办亦分别发表声明，称坚决支持澳门选管会取消参选人资格的决定。港澳办指，这是确保爱国者治澳原则落实到位，中央政府全力支持澳门确保特区管治权掌握在爱国者手中；中联办指，相信澳门各界会自觉维护澳门大局稳定。