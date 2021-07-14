第74届戛纳电影节：华语电影的大年还是小年？

戛纳电影节14日的放映片单上有多部华语影片。上午有魏书均导演的《永安镇故事集》，有独立电影推广协会支持的影片《水边维纳斯》。下午有赵亮执导的纪录片的《无去来处》。晚上首映的影片《永恒风暴之年》是不同国家7名导演各自以新冠疫情为背景拍摄的短片合集。新加坡导演陈哲艺拍摄“隔爱”是其中之一。

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在电影节平行单元“导演双周单元负责上映安排的Benjamin Illos先生非常熟悉中国电影，他接受本台采访针对多部华语影片来戛纳表示：

Benjamin Illos：”首先需要指出的是，今年确实比较特别。尽管去年有一个评选推荐片单，有些影片由此获得电影节的一种支持，但这并不是一次真正的电影节评选。所以今年，电影节面对的是世界各地两年来的影片。另外，的确，今年很多单元中可能都有一些华语电影，有些在官方竞赛单元或非竞赛单元，比如一种关注单元。还有华语短片，无论是在官方竞赛单元，还是在平行单元都有。我想特别提及的当然是我们导演双周片单上中国导演魏书均的作品：《永安镇故事集》。这部影片14日首映。我们很荣幸能向观众推荐这部影片。“

”至于今年的华语影片佳作是否比往年更多，我想说的是，中国电影十分高产。每年制作完成的影片总数从十几年前的两百多部，增加到了如今每年几乎近700部，就是说中国电影产量非常高。所以有更多的好电影来戛纳也顺理成章。今年是否是华语电影十分亮眼的一年？确实有不少华语影片来这里，但我和有些中国记者交流的时候，他们中有人认为本届电影节上华语片单并不比往年更特别。“

的确，有些网上评论认为，虽然本届电影节上有不少华语片，但没有任何一部影片入围主竞赛单元。而且”土生土长“的影片，也就是完全由中国大陆导演在中国内地拍摄的中国主题作品，并不多。

自导演双周单元设立以来，很多中国或华裔电影人都曾得到这个单元的支持。最近的一个例子就是旅美华裔导演赵婷。Benjamin Illos 先生就此评论说，纵观这些年曾经来戛纳电影节参展的华语影片，一个比较凸出的变化，应当就是不仅有像赵婷这样在国外拍片的导演，而且也有越来越多青年导演有在国外学习，或者与其他国家合作的经历。他非常希望这种多元开放的组合，不会在当前世界一种缩小对外开放大门的趋势中消失。