继续肃清薄熙来 前中国粮食局副局长徐鸣退休后仍受查

共中央纪律检查委员会13日公布，前中国国家粮食局副局长徐鸣涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。徐鸣受查后，过去曾与前重庆市委书记薄熙来共事的经历又被重提。

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据中央社今天报道说，是薄熙来旧部，前中国粮食局副局长徐鸣退休后受查。该报道引述香港明报消息，1958年出生的徐鸣，在1987年自部队退役后进入国家计委工作，2003年9月起调往商务部，当年2月，薄熙来自辽宁省长任上调任商务部长。

在薄熙来2007年11月调任重庆市委书记后，徐鸣也随后调往重庆，先后任副秘书长、政研室主任，2010年10月进入重庆市委常委会，成为副部级高官。他同时也是薄熙来治重庆4年来，唯一新晋重庆市委常委。2012年3月薄熙来落马后，2012年6月起，徐鸣即不再担任重庆市委常委，专任两江新区党工委书记、管委会主任。2013年3月，徐鸣离开重庆，出任国家粮食局副局长，并保留副部长级待遇，直至2018年3月退休。

徐鸣受查的消息一出，已由国家粮食局改制的国家粮食和物资储备局党组立即召开会议，表示“坚决拥护支持中央决定，全力配合中央纪委国家监委做好审查调查工作”。会议称，事件表明“不论职务高低，不论是否退休，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处。”

报道还引述澎湃新闻，徐鸣是今年第15名被查的中管干部。“中管干部”指是在中共中央组织部备案的干部，其任免权在中共中央。