美国指香港法治风险日益受关注 英媒指拜登将对港首发营运风险忠告

香港的美国商会最新调查发现，超过一半会员因国安法而考虑离开香港

美国国务院指，健康的商业社会有赖于法治，但《港区国安法》持续破坏法治，中国和香港政府须为香港法治受侵蚀负责。而英国媒体则报称，美国的拜登政府将会在本星期内首度就香港的营运风险向美国公司发出警告。有学者和中小企称，一旦美国发警告，不排除有美资撤出香港，影响香港的营商环境。

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美国国务院发言人普赖斯在当地时间13日的记者会上，没有正面响应英国《金融时报》指科登政府会就香港发「营警」的报道，表示没有未来政策在此公布，会继续呼吁国际社会关注香港法治受到侵蚀。但又补充，众所周知，健康的商业社会有赖法治，但《港区国安法》持续破坏法治。过往在中国内地才是问题的法治风险，如今却是香港日益受到关注的问题，美国政府和美企，以致国际社会对此均深表关注。

普赖斯又说，美国会继续对包括强迫劳动在内的侵犯人权行为需负责的中国官员，施加「成本和制裁」。 英国《金融时报》昨日引述数名知情人士报道，美国政府本周将警告美国企业在香港的运作将面对风险，是华府历来首次就香港问题发出商业忠告。美国将指出，有关风险包括中国大陆正加强控制香港，令北京政府有能力取得外资在香港储存的数据，加上全国人大常委会上月刚通过的《反外国制裁法》，赋权北京对容让外国惩罚中国组织和官员的人实施制裁，情况令人担忧。

报道又引述消息人士称，华府将就北京打压香港民主运动和美国指控在新疆针对维吾尔人的「种族灭绝」，实施更多制裁。

在北京，中国外交部发言人赵立坚昨在例行记者会上批评美方拟将采取的措施是「双重标准和政治操弄」，重申中方反对美国以香港为借口干涉中国内政，强调《基本法》及香港相关法律条文已清楚列明保障外国投资者权益，而国安法亦令香港重回正轨，美方讲法与事实不符。

数据显示，香港美国总商会有超过1200名会员，截至去年，有282家美国公司在港开设地区总部，一旦美国对香港发出营商风险忠告，中小企联合会永远荣誉主席刘达邦忧虑，若忠告令美企撤出香港，自然会影响香港的营商环境，尤其是与美企有生意往来的港企。

中文大学商学院高级讲师李兆波估计，美国此举除了政治动机，亦可能忧虑国安法、拟议中的有关保障私隐和限制「起底」的法例草案会令在港美企容易跌入陷阱。他预料，社交媒体及科技公司会较受风险警告影响，最坏情况可能是撤出香港；至于金融及投资银行，其风险较为可控。