世卫面对近2亿确诊者 谭德塞再促中国必须配合溯源调查

世卫组织总干事谭德塞周四表示，中国必须在调查新冠肺炎病毒Covid-19大流行病的起源方面 "更好地合作"，法新社说，2019年12月在武汉发现了第一批病例。谭德塞是在日内瓦举行的世界卫生组织新闻发布会上说："我们希望与能有更好的合作，这样我们才就能知道真正发生了什么。”此前谭德塞曾表态敦促中国合作溯源。谭德塞还说，"为了这场新冠肺炎病毒大流行的400万死亡者死魂，我们应该做这样的调查"。

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据法新社今天发自日内瓦的报道称，世界卫生组织（WHO）总干事周四表示，中国必须在调查新冠肺炎病毒Covid-19大流行病的起源方面 "更好地合作"，2019年12月在武汉发现了第一批病例。

据谭德塞指，"第一个问题是分享原始数据，我在第一阶段调查结束时说，这个问题必须得到解决；第二个问题是，究竟有多少过早地试图减少实验室外泄造成人类传染的假设做法。"

法新社说，谭德塞指的是今年早些时候由中国科学家和世卫组织挑选的一个专家小组在中国进行的联合调查的结果，该调查发现新的冠状病毒极不可能从实验室中逃脱，倾向于从动物宿主通过一个尚未确定的中间动物传播给人类的理论。

在新冠肺炎病毒大流行病的最初几个月，这种实验室逃逸的理论最初被大量的科学家所否定，然后当时唐纳德-特朗普的美国政府，然后由他的继任者乔-拜登接力，给了这一质疑更多的回声和信任。拜登总统命令美国情报部门把这个问题作为优先事项彻查。

法新社说，但这一论点一直被中国当局拒绝。

据谭德塞说，"实验室常有事故发生，这是很常见的。我见过他们，我自己也犯过错误。"谭德塞指的是他作为实验室的免疫学家的背景。

据谭德塞解释说："所以实验室外泄是可能发生的，检查我们的实验室发生了什么才很重要，我们需要信息，关于实验室情况的直接信息。"在新冠肺炎病毒大流行之前，谭德塞指的是2021年初在当地的研究团队没有机会获得这样的数据。

谭德塞坚持说， "我希望能有更好的合作，我们将继续与中国和成员国进行讨论。" 据世卫组织总干事谭德塞强调，第二阶段调查起源的框架已经有决定。

谭德塞说，"为了这场新冠肺炎病毒大流行的400万死亡者，我们应该做这样的调查。"