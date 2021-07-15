中国准备“挤进”阿富汗 但或需“搞定”塔利班

中国正在其领土上打击伊斯兰主义，但却放过了塔利班。法新社说，中国已经准备好迎接阿富汗的 "宗教神学生 "重新掌权，不过中国对塔利班仍然潜在影响中国的穆斯林不无担心。

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据法新社今天报道称，美国总统拜登确定的8月31日的美军撤离对阿富汗来说充满了威胁，塔利班现在声称控制了该国85%的地区。北京将美国的撤军描述为 "不负责任"，中国首先担心的是其邻国的全面内战，尽管中国显示更喜欢塔利班的胜利所能带来的恢复稳定。

据上海国际研究大学的中东问题专家范宏达说："对中国来说，风险不是谁在阿富汗掌权，而是该国持续的不稳定。

在海拔近5000米的地方，中国与阿富汗的边境线很短小，只有76公里，也没有公路口岸。然而，中国政府对这一接触点感到恐惧，因为它通向广大的穆斯林占多数的西北地区新疆，中国被指控在那里有一百万维吾尔人被安置在反伊斯兰教的再教育营。

据范宏达称， "阿富汗的不稳定自然对中国一些边境地区的安全构成了威胁，"范晓军称："如果阿富汗陷入暴力的内部冲突，将会加强极端主义。

面对阿富汗混乱的风险，北京与塔利班展开会谈。2019年9月曾在北京接待了塔利班的一个代表团。去年6月，中国外交部长王毅甚至提出要主办一次阿富汗人之间的对话。王毅在与阿富汗和巴基斯坦的同行会面时宣布，有必要 "将塔利班带回正常的政治谈判中"。

据王毅说，应该避免恐怖分子重返，并 "加强打击东突厥斯坦伊斯兰运动"（Mito）。（Mito）是一个被联合国视为恐怖主义的维吾尔分离主义组织。中国显示希望可能出现的塔利班势力掌权，不会让东突厥斯坦伊斯兰运动用阿富汗作为在新疆行动的后方基地。

据该报道指，合作打击维吾尔族分裂分子以换取投资？塔利班似乎愿意接受这个交易。据叛军塔利班发言人苏海尔-沙欣（Suhail Shaheen）在卡塔尔被法新社问及中国的立场时说："如果一个国家想来开采我们的矿藏，这个国家就受欢迎。”在上周接受香港日报《南华早报》的采访时，该发言人还保证，塔利班将禁止任何人利用阿富汗作为基地来攻击 "任何国家，包括中国"。

北京清华大学国家战略研究所的钱锋教授说："虽然阿富汗伊斯兰教徒在2001年9月11日袭击事件之前窝藏了基地组织领导人奥萨马-本-拉登，但 "中国从未将塔利班视为恐怖组织，而是将其视为一个激进的宗教组织。

据法新社说，问题是北京能在多大程度上信任阿富汗塔利班。

据《中巴轴心》一书的作者安德鲁-斯莫尔说，"中国可以与塔利班进行谈判，甚至与他们达成一致，就像中国二十多年来所做的那样，" 安德鲁-斯莫尔说，"但塔利班的宗教动机仍然让中国人深感不安，中国不确定塔利班准备走多远，特别是要对流亡在阿富汗的维吾尔族武装分子问题达成协议的话。”

如果说中国正在与阿富汗伊斯兰教徒走得更近，那也是因为中国想确保与阿富汗人的经济联系。

据政治学家阿塔-努里在喀布尔观察到，"中国不希望在那里有军事存在，但希望在经济上参与进来，以便从阿富汗巨大的矿产资源中获益。但为此，中国需要安全。" 据政治学家阿塔-努里在喀布尔认为，虽然目前的政府还不能保证这一点，但 "把赌注押在塔利班身上，给他们一个恢复安全的机会，这并不费力"。

据布鲁塞尔自由大学政治学系教授蒂埃里-凯尔纳（Thierry Kellner）说，通过中国的巴基斯坦盟友，北京已设法与塔利班建立了 "长期的联系"。而这些联系 "使中国避免了对中国在阿富汗的项目进行任何重大的恐怖袭击"，特别是针对喀布尔附近的巨型艾娜克铜矿，中国在2007年以30亿美元获得了该铜矿的特许权。

据法新社说，中国还在2016年将阿富汗纳入了 "新丝绸之路 "基础设施项目。但由于缺乏安全保障，中国的投资仍然不多：根据中国商务部的数据，2020年为440万美元。

丝绸之路的 "明珠 "是中巴经济走廊，北京希望将阿富汗与之相连，从而将这个国家与中国和印度洋连接起来。据巴基斯坦军事经济综合体专家Ayesha Siddiqa指出，"为了获得塔利班的合作，中国会提出在他们控制的领土上修建公路以及一些能源项目。但至少可以说，这些项目的可持续性还是不确定的。”

Ayesha Siddiqa说："到目前为止，中国一直不愿意向阿富汗投入数十亿美元。" 只要没有完全控制国家和巩固国家的强大力量，我就看不到新丝绸之路和中国共产党在阿富汗的未来。

据该报道，如果阿富汗局势失控，北京不会在阿富汗取代华盛顿的位置，这个国家因其抵御入侵者的能力而被称为 "帝国的墓地"。

据华盛顿史汀生中心中国项目主任孙云告诉法新社说："我不认为中国会以单边方式进行军事干预。孙云说，"中国不会参与稳定任务，除非是作为联合国维和特派团的一部分。"

据法新社说，与此同时，中国政府已经开始疏散中国公民。7月初，一架由北京租用的飞机将210人从喀布尔运返回中国。