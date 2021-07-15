巴基斯坦载中国工程师客车遭炸案 中国要派工作组

针对巴基斯坦巴士爆炸造成中国九名公民死亡，中国外交部周四称中方将派遣工作组赴巴负责协调应对。巴基斯坦稍早称汽车爆炸可能由故障引发煤气泄漏致使爆炸。中国坚持该汽车遭到炸弹袭击。

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据路透社今天报道说，针对巴基斯坦汽车爆炸案，中国外交部称将派遣工作组赴巴负责协调应对。

中国国务委员兼外长王毅星期三在杜尚别会见巴基斯坦外长库雷希时表示，对在巴发生的中方人员严重伤亡事件感到震惊。希望巴方迅速查明事发原因，全力救治伤员，及时做好善后，防止类似事件再次发生。

据王毅说，“如是恐怖袭击，要立即缉拿凶手，严惩肇事者，”王毅称，应从中吸取教训，进一步加强中巴合作项目安保措施，确保所有项目都能安全顺利运行。

中国驻巴基斯坦使馆周三发布声明称，目前已造成九名中国人员遇难；并提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视，密切关注当地安全形势，加强项目人员安全，严密防范，非必要不外出。

中国驻巴基斯坦使馆官网刊登声明称，7月14日（周三）当地时间7时左右，中方企业承建的开普省达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸，巴基斯坦方面正在对原因展开调查。中国驻巴使馆已启动应急预案，并要求加强对中方在巴机构、项目、人员的安保，并尽快查明此次事件真相。

法新社稍早消息说，这辆遭爆炸的大客车14日载着约40名中国籍工程师、测量人员和机器人员前往位于开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）一处水力发电厂的水坝工地。