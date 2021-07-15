彭斯指中国向「邪恶帝国」发展 对美威胁大于苏联

美国前副总统彭斯（Mike Pence）警告，中国正朝着「邪恶帝国」发展，对美国来说，中共构成的威胁大于冷战时期的苏联。

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彭斯昨(14日)在华府智库「传统基金会」发表演说时指出，中国感觉到拜登政府的弱点，呼吁拜登政府要以更强硬的姿态应对中国在各方面的威胁，包括武汉肺炎病毒寻源和防止中国的新殖民主义在西方国家落地生根，他更以壹传媒集团创办人黎智英被以言入罪为例指出，自由世界应要中国为未有在香港落实「一国两制」而负上责任。政界相信，彭斯任内的总统特朗普(中国译作川普)正筹谋在2024年再次竞逐总统之位。

年初加盟基金会为访问学者的彭斯在演说中大谈中国威胁和美国的应对之道，他认为，中共不单止要加入已发展国家行列，还想在新国际秩序中位居前列，在这个新世界中，自由会受到制约，但北京的权力则不受束缚。他以中美高层官员首次会面为例指出，中方官员在大肆抨击美国民主之弊，同时吹嘘中共体制之长，由此可见，中国现在可能还不算是一个「邪恶帝国」，但她每天都在朝此方向发展而努力。他总结说，对美国的繁荣、安全及价值而言，中国共产党是世上的最大威胁。

美国前总统布殊在2002年的国情咨文中，把北韩、伊朗及伊拉克等支持恐怖主义的国家称为「邪恶轴心」，引起争议，有专家指，布殊政府的「邪恶轴心」说是为他日后向伊拉克发动战争寻找理据。不同的是，彭斯现时并非在任官员。

彭斯又向美国商界喊话，指在很多方面，中共对美国的威胁，比冷战时期的苏联更甚，这不光是因为中国是美国的最大贸易伙伴，而是不少美国机构，包括荷里活、美国公司和学者都在为中共高唱赞歌，并同时谴责美国的价值和政府机关，以致不少美国人质问这些美企，究竟是站在那一边。

他向拜登政府提出多项建议，包括美国减少入口中国货品，并在国家安全相关行业上与中国脱钩。他又呼吁，除非中共能证实该国在武汉肺炎一事上证明清白，并停止对维吾尔族人的迫害，否则，美国应要求把2022年在北京的冬奥委会在其他地方举行。