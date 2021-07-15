新冠溯源：解密邮件显示武汉实验室曾就消毒与灭菌问题向美国求援

澳大利亚《每日邮报》周二披露美国佛奇领导下的美国国家过敏与传染病学院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases ）与武汉实验室的电子邮件内容，显示武汉实验室曾经就实验室可能发生泄露问题向美国求援。

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超过三百多页武汉实验室与美国国家过敏与传染病学院的电子邮件被位于华盛顿的独立政府监督机构“司法观察”（Judicial Watch）组织解密，邮件内容显示，美国国家过敏与传染病学院与武汉实验室在资金以及技术上合作紧密，曾经九次资助引发争议的彼得 达萨克领导下的生态健康联盟（coHealth Alliance），援助他们在中国从事与蝙蝠冠状病毒传染有关的研究课题。

邮件内容中特别引发外界关注的是2016年，武汉实验室曾经向美国同行求援，要求协助解决实验室工作服以及工作台面的消毒以及灭菌问题。这封邮件的主题标注是“求援”，签名是武汉实验室主任袁志明，袁志明在邮件中请求美国为P4试验室的消毒以及杀菌问题提供建议。美国媒体几个月前曾经通过美国外交部门的内部文件披露武汉实验室存在安全问题，上述电邮的内容进一步确认了实验室所存在的问题。

此外，电邮还披露说，2018年，美国国家过敏与传染病学院在中国的代表陈平在武汉实验室发现科学家研制出了一种应对流行性感冒的新的疫苗，“新疫苗使用的是最先进的纳米技术，这种在鼻内注射的疫苗可以应对多种流感病毒，并且激发强烈的免疫反应，不过，今天所有有关上述疫苗的信息都遭到屏蔽。”陈平说：‘目前尚不清楚为什么这项基于科学的研究进展会受到审查，因为中国政府通常欢迎科学突破的宣布，并且对流感问题的讨论普遍持开放态度。“。

《每日邮报》报道说，此前担任美国国务院大流行病起源首席调查员的大卫·阿舍 (David Asher) 建议对提供信息者给予重金奖励。他说可以“给武汉研究所第一位叛逃到美国或澳大利亚的科学家1500万美元的奖金”。