法国与德国因航班频繁遭禁飞同中国论理

法国与德国因飞往中国的航班不合理地遭禁飞而头疼，正在试图联合起来与中国理论理论。中国定下规定，只要一个航班飞机出现5个新冠肺炎检测阳性，就停飞这个航空公司飞往中国该城市两个星期；如果航班发现有10个阳性乘客，航空公司就被停飞一个月。法国德国一段时间以来经常性的被停飞。尽管法国与德国对等惩罚中国航班，但是停飞仍然对乘客造成极大不便。法国与德国谴责，不仅中国不敢对美国航班做出同样措施，更有甚者，占很大比例的检测阳性乘客，都是中国人，他们或是从非洲出发，中转，持有写着中国使馆发放的检测证明，但被检测是阳性，中国航班完全拒绝让这些中国人登机，但他们的阳性结果却让法航与汉莎背黑锅。在秋天开学复工季节到来之前，法国与德国希望同中国解决这一棘手问题。

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据法新社今天报道称，乘客在抵达中国时被检测出新冠肺炎阳性，航空旅行因此遭暂停。为了回应中国对其公司的制裁，巴黎和柏林反过来也在责备北京的航空。

2019年底爆发疫情的中国，从2020年3月起几乎关闭了边境，限制国际航空旅行，每个航空公司和每个目的地城市每周只能乘坐一次。虽然此后中国显示几乎消灭了这种传染病毒，但中国仍然处于警戒状态，对来自国外的人实行严格的限制，根据他们的目的地，至少要接受两周的隔离检疫。

但这一政策伴随着对航空公司的制裁。

在6月底从巴黎飞往中国北部天津的法航航班抵达时发现6个阳性病例后，这家法国公司因此在这条航线上被暂停了两周。根据该公司的一份声明，其7月8日和15日的航班因此被取消飞到北京附近的这个城市。作为回应，巴黎决定也暂停服务于法国目的地的三家中国航空公司的航班：中国国际航空公司、中国东方航空公司和中国南方航空公司。

法新社说，最后，数以百计的乘客被迫推迟行程，以高价找到机票，或者干脆放弃旅行。

法国总统马克龙与中国国家主席习近平和德国总理默克尔在7月初的虚拟会议上讨论了这一主题。据法国总统府爱丽舍宫称，两位欧洲领导人希望恢复航空运行。

据一位业内专家称，巴黎希望与北京达成暂停飞行禁令的协议。

同一消息来源称，与德国一样，法国是唯一一个以类似对等措施系统地应对中国航班禁令的国家。

据德国外交部说，"自2021年2月以来，德国航空公司多次受到中国当局停飞的影响，"德国外交部告诉法新社说，"为了应对这种情况，德国已经对等地暂停了中国航空公司的航班。"

自中国在2020年中期实施被称之为"断路器 "政策以来，相互停飞的情况有所增加：如果在抵达的乘客中发现五个阳性病例，一条航线将被停飞两周。如果发现有10起或更多的案件，处罚会增加到停飞一个月。

自该措施生效以来，法航已经受到了约15次飞行禁令的限制。

最近几周，制裁的频率有所增加，因为许多行政人员和学生试图在9月新学年开始前在两国之间旅行。

据这位行业专家说，巴黎和柏林都感到受到了歧视，据他说，被禁飞的外国航空公司占了三分之二的受航班取消影响，而中国的航空公司只占三分之一。 他还感到惊讶的是，尽管这种病毒在美国很普遍，但没有一家美国航空公司受到这种措施的影响。

据一位德国外交官指出，"在我们看来，这些暂停对竞争有扭曲的影响。" 德国外交官说，有关公司 "没有违反中国当局在感染控制方面的要求而被暂停航班，可以申诉"。

法新社说，让法国和德国更不高兴的是，他们的航班运往中国的乘客几乎都是中国人，他们在出发和转机时，在出示由他们的各地中国大使馆验证的健康守则和PCR和血清学测试登机。 就法航而言，原则上每周只有一个航班飞往天津，两个航班飞往上海，但该公司却面临着中国乘客从非洲登机前往中国，并在巴黎转机的情况。 尽管他们持有中国的证明说健康状况良好，但其中一些人在抵达法国时检测结果呈阳性。

但法国不能把他们送回出发原地，也不能让他们在法国和欧洲的土地上放任自流，因为他们没有签证。 因此，那些检测结果呈阳性的中国人在机场地区的一家酒店被隔离两个星期。在这一时期结束时，如果他们检测结果呈阴性，最终还是法航将他们送往中国，因为所以中国的航空公司都拒绝接收他们登机。

抵达中国后，他们中间的一些人被发现再次携带新冠肺炎病毒，这就导致对允许他们登机的法航做出惩罚。