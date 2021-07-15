美国启动立法程序禁止进口新疆产品

法新社7月15日华盛顿站消息，美国参议院周三晚间投票，一致通过了一项草案，禁止进口所有产自新疆的产品。这一法案将继续走接下来的立法程序，若得到最终落实，将以此来惩罚新疆强制劳动的问题。

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这一草案名为"预防维吾尔强迫劳动法"(Uyghur Forced Labor Prevention Act),由共和党参议员马克-卢比奥，与民主党参议员杰夫-美尔克利共同起草。表决通过后，卢比奥表示：“这是向北京发出的一个信号，也是向国际社会上，从新疆强制劳动当中获利的人们发出的一个信号”。卢比奥称，“根据美国方面的调查研究，发现中国共产党犯有反人类罪行，在营地当中，任意监禁了超过一百万名维吾尔族人”。美尔克利也表示：“维吾尔族人和新疆的其他穆斯林少数族裔是强制劳动的受害者，是被折磨的对象，被监禁关押，被迫失去生育能力，被迫放弃他们的宗教活动与文化活动，而强迫他们的，就是中国政府”。

根据这项法案，各大进口商将拿到一份指南，来追踪供货渠道；美国海关也将给出建议书，避免进口牵扯到强制劳动的产品，同时辨认出涉及强制劳动的工厂，企业，与个人。这一法案将 在众议院表决通过后，经由总统拜登批准生效。截至目前，拜登政府已经将数十家中国企业列入美国贸易黑名单智商，因强制劳动问题被禁止进口至美国的中国产品包括太阳能板，头发护理产品，棉花，电子信息产品组件，纺织物等。

就此，中国商务部发言人高峰周三回应称，“所谓新疆人权和强迫劳动问题，与事实完全不符。美方的做法严重破坏全球产业链供应链安全稳定，不利于中美两国，不利于世界经济复苏，中方坚决反对”。

法新社指出：“新疆长期以来屡遭血腥的恐怖袭击，恐袭针对普通民众。中国政府将这些恐袭归咎于分裂主义分子或者维吾尔族穆斯林伊斯兰主义者，因此在当地部署了重重警力，进行高度监视…同时否认‘再教育营’是任何形式的监禁，而是‘帮助伊斯兰主义极端分子找到一份工作，远离极端主义’”。