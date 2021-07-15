解放军攻台？美国学者认为北京在考虑时机

美国塔弗兹大学（Tufts University）政治学副教授贝克利不认为解放军将侵台，但北京在考虑时机。北京考虑侵台的原因是北京已经失去了跟台湾和平统一的希望，包括台湾的民意调查显示了台湾人自我认同的增强，以及台湾跟美国的外交和军事纽带的增强。在疫情后经济成长趋缓，以及国际形象不佳的情况下，北京可能认为必须抓紧时机对台湾采取行动。

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据中央社今天报道称，美国学者贝克利（Michael Beckley）在接受美国之音专访时表示，他不认为北京已经决定现在是发动入侵台湾的好时候，但北京确实正在考虑军事行动的选项与时机。贝克利在美国塔弗兹大学（Tufts University）担任副教授，教授政治科学。

据贝克利说，目前美国和台湾对进攻相对还是准备不足，仍然依赖规模庞大、易成为目标的军事基地以及少量的先进军事平台，比如航空母舰和大型军舰。北京可能体认到，若不趁现在占据军事优势的时候先发制人，到了2030年，台美进一步军事合作后，就难以发动入侵。

但贝克利不认为北京已经确定要攻打台湾，目前仍是挑衅居多。台湾海峡宽阔而且常常风高浪大，易守难攻；台湾也有不可忽视的自卫能力和准备。攻打台湾会引起难以预测的国际反应，美国等国可以对中国采取反制措施使来自中国的军事进攻难以为继。

贝克利表示，中共解放军将来发动入侵的时候可能会假装进行军事演习，接着突然变成强行的攻击台湾登陆行动。中国船舰在台湾海峡经常性的游弋，可以助共军对台湾进行跨海峡突然袭击，让台湾和美国猝不及防。

但贝克利也直言，假如这是一场意志的较量，中国绝对会取得胜利，因为跟美国相比，中国绝对更在乎台湾。美国和台湾在面临北京威胁时所必须应对和处理的问题，其中包括台湾人民表现出的保卫台湾意愿。他说，美国保卫或协助保卫台湾的政治意愿在很大程度上取决于台湾人所展示的意愿，“因为美国肯定不会为一个不准备为自己的主权战斗到最后一个人的盟国去战斗。”