阿里巴巴和腾讯在反垄断压力下考虑向对方逐步开放服务

在中国监管反垄断的压力下，中国的两大科技巨头阿里巴巴和腾讯正在考虑调整营运方式，逐步向对方开放支付等服务。

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华尔街日报和中央社14日报导说，若消息属实，这将代表著中国网路消费的一个重大转变。

报导引述知情人士表示，现在两间公司正在分别制订放鬆这些限制的计划，让消费者的生活更方便，并有助于刺激更大的竞争。

报道说，一些知情人士表示，阿里巴巴的初步步骤可能包括将腾讯的微信支付引入阿里巴巴的电子商务市场淘宝和天猫；腾讯方面，则将不再限制用户在微信分享阿里巴巴的商品页面，或允许微信用户以「小程式」功能，使用特定的阿里巴巴服务。

知情人士表示，除微信支付外，阿里巴巴未来也将在其电商网站上添加银联开发的移动支付服务。

在此之前，中国消费者只能在这两个竞争对手建立的两大阵营中选择。例如，目前用户不能使用腾讯的支付系统在阿里巴巴平台上购买商品。

报导说，两巨头的合作是为了应对当前中国官方的反垄断态度。

今年4月，中国国家市场监管总局对阿里巴巴处以破纪录的人民币182亿元罚款，原因是它迫使供应商在平台上进行独家销售，禁止平台内商家在其他竞争平台开店或参加促销活动，即所谓的「二选一」。