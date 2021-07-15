香港海关首次破获使用加密货币洗钱网络

香港海关周四宣布：破获了一个使用加密货币洗钱网络。涉案金额高达12亿港币（约为1亿3千万欧元）。警方逮捕了包括网络头目在内的四名人士，并冻结了2千万港币的可疑资金。这是香港海关首次破获加密货币洗钱案件。

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香港警方一名高官（Mark Woo Wai-kwan）向媒体披露：这是香港首次破获利用加密货币洗黑钱并隐藏犯罪资产来源的网络。

该网络以多个以空壳公司的名义开设了银行账户，通过加密货币交易向这些银行账户转账，以便将这些交易所得变成客户现金。

在过去的15个月时间里，约有60%的金额是通过设立在新加坡的账户进行交易，这些可疑资金的处理方式是银行汇款和加密货币。

法新社报道指出：监管机构常常对比特币一类的加密货币的使用提出质疑，因为这种加密货币所特有的匿名性质往往有利于非法利用和滥用。不过，各有关当局在追查这些非法活动方面取得了越来越多的成果。

伦敦警方周二宣布：继6月下旬查获一笔涉及洗钱犯罪的加密货币赃款，涉案金额高达1.14亿英镑的案件之后，再次查获一笔高达2亿1千万欧元的加密货币赃款。该国警方正在继续追寻案件的核心人物。