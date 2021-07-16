夏宝龙：欧美制裁反会激起中国反抗 治港者须德才兼备

在美国传言会制裁香港中联办官员之际，北京主管香港事务的二把手夏宝龙在一个研讨会上警告欧美政客，制裁会更加激发中国官民的抗拒；另外，北京的「爱国者治港」，夏宝龙认为，治港者不单是要爱国，更要德才和能力兼备。引述相关说法的与会者，不愿评论这是否表示现时已在体制内的爱国者未有足够的才能。

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中国港澳研究会今（16日）早以视频联机方式，在北京、香港和澳门举行题为「国安法实施一周年回顾与展望」的研讨会，主管香港事务的中央港澳工作领导小组常务副组长、港澳事务办公室主任夏宝龙在北京透过视讯发表约一小时的讲话，但媒体不获准进场。据与会者透露，中央政法委副秘书长白小康等官员亦有列席北京会场，是首次有政法委高层出席此等研讨会。

综合与会者事后引述，夏宝龙除高度评价《港区国安法》在港实施一年的成效之外，更明确列出对治港者的四项要求，并炮轰欧美对中港官员的制裁毫无意义，是粗暴干预中国内政。当中，港澳研究员副会长刘兆佳引述夏宝龙说，严正警告美国及欧洲议会政客，不要以为通过制裁香港及中国官员便可以达致政治目标，强调制裁行动反而会激起中国人民和官员抗拒外部势力干预中国内政的勇气及担当。

此外，夏宝龙亦就香港恢复秩序后的治港者提出要求。至少三名与会者引述夏宝龙说，「治港者」不单要爱国，更要有才、有德、有能力。身兼澳门基本法委员会委员的北京大学法学院教授陈端洪引述夏宝龙说，「治港者」要有四种能力，包括理解国家、判断国际形势的政治能力；解决困难的能力；为老百姓办实事的能力；以及能够团结各界的感召力。香港基本法委员会港方成员谭惠珠引述说，夏主任提出这高要求，是因为香港市民期望社会在落实国安法后会出现新面貌，因此管治者要有战略思维，以解决香港的深层次问题、面对国际竞争及压力，以及在创科方面取得突破，排除万难达到目的。

刘兆佳又表示，夏宝龙提及要严格在未来的选举把关，确保爱国者治港，由爱国者掌握管治架构，不容反中乱港分子进入。他认为，由此可以想象，候选人的资格审查会相当严厉。

北京严厉把关的势态早已在褫夺区议员资格(DQ)方面反映，尽管区议会不属立法权，且由市民直接选出，但2019年当选的区议员仍须按新的宣誓条例宣誓，且扬言要追讨被DQ者上任以来的薪津，引发辞职潮。港府宪报今早公布，宣布全港18区区议会均有民选议员议席出缺，涉及214人，距离港府消息人士指要DQ230名区议员的目标不远。以现届选举有388名民主派人士当选区议员计算，已有五成半的民主派选民代表被DQ。 根据宪报，议席悬空最多的分区为黄大仙区议会，有20席悬空；其次为观塘区议会，有19席。部分区议会目前只余下三名议员，包括中西区和黄大仙区，以致未有足够法定人数补选区议会正副主席。