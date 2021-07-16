《水边维纳斯》：女性视角看经济浪潮下的社会变迁

独立电影推广协会是一个旨在支持那些世界各地被主流媒体以及电影市场忽视的电影新作的团体。每年在戛纳电影节期间，该协会推出自己的片单，为这些新人新作宣传。今年入选的9部长片中，就有中国青年女导演王林的长片处女作《水边维纳斯》。

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这部影片透过一个成长中的少女对自己身边日常生活中的女性的观察，展现出个体，尤其是女性，在上个世纪90年代中国经济改革大潮中的起伏。导演特别将时间定格在1992年。在影片放映之后与观众的简短交流中，王林解释说，那是一个特殊的年代。在此之前，人们几乎可以预知自己未来十几年的生活，而在这之后，经济起飞大潮带来了无数的可能性，也夹杂着无数的不确定性。人们对未来越来越失去把握。

的确，影片中同一家庭不同女性的生活都含蓄地反映着那个年代的社会巨变。国营工厂倒闭，原来有铁饭碗的工人生计没有了着落。国门的开启以及外资的涌入，冲击着原本稳定的传统婚姻与家庭。开放伊始的社会风俗也许带来了品尝禁果的诱惑，但这片刻的自由，代价是花季少女与年龄相差悬殊的有钱人的婚姻……片中人物没有大悲大喜的宣泄与表露，对话也十分有限，却令观众在这些女性的沉默中感受到她们心中的波澜。这些看似平常的生活，也不难唤起同龄人对那个并不遥远的年代的记忆。影片构图精美，绘画艺术与摄影艺术的印记引起不少在场观众的共鸣。

1992年的确是中国当代历史上一个特殊的时间点。八九六四刚刚过去，邓小平南巡讲话重新推动了中国的经济改革，将人们的视线转向了一个追逐利益的新时代。