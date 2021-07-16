病毒溯源：谭德塞提出中国实验室调查计划 呼吁北京开放透明

世卫总干事谭德塞周五在闭门会议上详细阐述新冠病毒溯源第二阶段调查计划，包括对中国实验室展开调查，对武汉病毒进行研究，世卫并呼吁北京保持开放透明。

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法新社消息，世界卫生组织数月来面临越来越大的压力，各国要求世卫对新冠病毒起源展开进一步深入的调查。今年一月世卫组织专家小组赴中国武汉展开的病毒溯源调查"没有获得病毒来源的任何结果"，而全球已有400万人死于新冠病毒疾病。

世卫总干事谭德塞此前表示，新冠病毒溯源调查，因缺乏疫情最初在中国散播时的原始资料而面临阻碍。

总部设在瑞士日内瓦的世卫组织认为，第二阶段溯源调查有必要从五个主要领域展开行动。世卫总干事谭德塞周五与成员国代表举行的会议上表示，有必要对 2019年12月发现首例新冠病毒病例的地区及相关实验室进行检查"，谭德塞说， “我们希望中国本着透明的精神分享所有相关数据支持病毒溯源新阶段的科学研究。谭德塞表示，我们也呼吁所有成员国对病毒溯源研究予以支持，避免将此政治化。

据法新社获得的信息，世卫组织制定了“生物实验室安全评估协议”以更准确地研究"新冠病毒来自中国实验室泄漏"的假设。

谭德塞此前表示，"我们需要资讯、直接资讯，我们需要知道实验室在疫情爆发前以及爆发初期的情形。如果我们得到充分资讯，接下来就能排除某些可能。"他说，"我们的挑战之一仍是在于进出这些实验室，以及和那项假设有关的透明度。"

世卫专家小组曾花费4周时间，与中国研究人员在武汉市内和周边地区进行调查；然后在3月发布联合报告，指出病毒可能是从蝙蝠透过其他动物传给人类。

但美国等国家和某些科学家对此结果并不满意，要求进一步调查，尤其是调查研究蝙蝠的武汉病毒研究所。

外交官员指出，世卫的计划是要在中国、而不是其他国家展开进一步调查，特别要查看武汉一带的实验室。