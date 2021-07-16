美众院一委员会通过法案增强竞争力 兼赋港人特殊移民身分

继欧洲议会外交委员会通过呼吁欧盟制定应对中国新战略的报告草案后，美国众议院外交事务委员会以26票对20票通过《确保美国全球领导及参与法案》，建议增强美国竞争力，以应对中国。已融合《香港人民自由和选择法案》的美国领先法案亦建议，保护有需要的港人和拨款资助香港民主运动及网络自由。

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身为外交事务委员会主席的民主党众议员米克斯(Gregory Meeks)在当地时间15日通过法案后发表声明，指法案让美国可以在全球舞台上再次处于领导地位，加强联盟关系，扩大外交和经济足迹以打败(out-compete)中国，当中包含强而有力的条款去应对中国涉嫌在新疆侵犯维吾尔穆斯林少数族裔人权、加强与台湾的外交、安全及经济联系，另亦可以向经历北京政府摧毁自治的香港居民提供特殊移民身份。其次，法案亦可为中国倡议的一带一路提供另类选择。

翻查公开资料，《确保美国全球领导及参与法案》中有关协助香港部分的条款，允许美国于2022年的财政年度拨出1000万美元予美国的民主、人权与劳工事务局，推动香港民主发展，具体调拨由国务卿安排协调。法案同时规定，身处美国境内的香港永久居民，可申请「临时保护身分」，以便在美国居留和工作；在香港抗争中担当「重要角色」的人士，其难民与庇护申请可望加快，因参与抗争行动而于前年6月9日至今年6月30日间遭逮捕或定罪的港人，其配偶、子女与不具其他国籍的父母，也能享有相同待遇。

不支持法案的是共和党议员，他们不满法案与气候问题相关的条款，又认为法案应对北京的措施过于软弱。 中方多次强调，新疆、香港和台湾等问题涉及中国主权、安全和发展利益，绝不容许任何外来干涉。米克斯表示，已因应共和党人的关注而修改条款，期望双方可以合作。