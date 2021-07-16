美国首度发布香港商业警示

美国周五首度发布香港商业警示，警告在北京实施港区国安法、反外国制裁法后，在香港营运可能面临商誉、财务甚至法律风险。

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美国国务院、财政部、商务部与国土安全部周五联合发布警示，提醒在香港营运或与遭制裁单位有接触的美企，可能面临4大类风险，包括"港区国安法"相关风险、资讯隐私风险、重要商业资讯透明与取得风险，及与遭制裁中港人士或单位接触的风险。

美国香港商业警示指出，在香港营运的企业及代表他们从事商业行为的公司与个人都受到香港法律管束，包括港区国安法。已有外国公民被香港当局依国安法逮捕，其中一人为美国籍；遭逮捕可能面临旅行文件遭扣押，也可能被禁止离开香港。

此外，商业警示警告，在港区国安法下，北京与香港当局可能利用扩大法律权限，从驻港企业与个人身上收集资料，查看是否有违反国安情事。企业可能在没有搜索令情况下遭监控，或是被要求将数据资料交给当局。

由于美国已对香港祭出多种制裁措施，商业警示提醒，在没有取得官方许可下，美国个人与实体不得与遭制裁单位有特定交易往来，违反者恐面临民事与刑事罚则。

除了可能遭遇来自美国的刑罚，商业警示表示，在港美企如果遵守美国制裁措施，也恐遭受中国报复。根据北京6月10日实施的"反外国制裁法"，直接或间接参与"歧视性限制措施"制定、决策或施行的个人或机构，可能面临撤销签证、冻结资产等反制措施。