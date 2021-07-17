中国多地启动未成年人接种疫苗

中国当局批准国产疫苗在3至17岁紧急使用后，据中国媒体报导，多地趁暑假启动未成年人分阶段接种疫苗，其中，12至17岁被列为优先对象。河北省统一要求，12至17岁学生必须在暑假完成两剂接种，"未完成接种的学生，将被拒绝入校"。

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据中国国家卫生健康委员会通报，截至7月16日，中国大陆地区累计接种新冠疫苗已达14亿3762.3万剂，绝大多数是18至59岁人口。

3至17岁未成年人与60岁及以上老年人，已被官方列为接续优先接种疫苗对象。

中央社报道，据中国第7次全国人口普查与每年出生人口数据推估，中国3至17岁未成年人约3亿人，占总人口超过20%。

中国当局6月批准3至17岁人可以展开COVID-19疫苗的紧急使用，迄今已有科兴、中国国药两款疫苗获批投用。

综合中国媒体报导，近期，不少地方陆续推出未成年人疫苗接种"时间表"。

其中，广西7月起分3步展开12至17岁疫苗接种：7月启动并完成15至17岁第一剂接种；8月启动并完成12至14岁第一剂接种，同时完成15至17岁第二剂接种；10 月底前完成12至17岁的完整接种。

安徽省多地近日陆续发出通知，即日起针对12至17 岁分阶段展开疫苗接种。

江苏省常州市宣布，8月1日起，将不再大规模组织18岁以上人群第一剂接种，同时将启动12至17岁人群第一剂接种。

河北省当局甚至统一要求，12至17岁学生必须在暑假完成两剂接种，各级各类学校在新学期开学时查验接疫苗接种证明，"未完成接种的学生，将被拒绝入校"。

广东省广州市也宣布，即将启动12至17岁未成年人接种疫苗；汕头市则宣布，15至17岁未成年人需在7月完成第一剂接种。