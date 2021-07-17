北京与塔利班眉来眼去

2021 年 7 月 8 日，阿富汗北部马扎里沙里夫郊区的一个营地，一名因塔利班和阿富汗政府军激战而逃离家园的女孩在她临时搭建的帐篷里凝视。

阿富汗政府军与塔利班双方7月17日在卡塔尔开始谈判。与此同时，外国军队纷纷撤离，塔利班与阿富汗政府军激烈战斗。法国已撤出驻阿大使馆百多人，中国、印度、德国、加拿大也已撤侨或者要求各自的侨民离开。不过，中国政府对塔利班的独特立场引起观察家们注意：中国在本土与伊斯兰极端势力作战，但却对异国的塔利班迁就，包容。

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美国军队将于8月31日全部撤离阿富汗，无疑对阿富汗构成极其重大的威胁，塔利班宣称，目前他们已控制阿富汗85%的领土。北京则指责美国撤军是“不负责任的行为”，中国尤其担心这个近邻爆发失控的内战，宁肯塔利班获胜后恢复稳定。

上海外国语大学中东研究所教授范鸿达对法新社承认，对中国来说，危险不在于谁在阿富汗掌权，危险在于该国继续不稳定。

中国与阿富汗仅有一段很短的边界--76公里，并且没有公路通道。但北京当局担心这一点点边界会通向疆域辽阔穆斯林占多数的新疆。人权组织揭露，在新疆，一百多万维吾尔族人被关押在预防极端伊斯兰主义的营地里“进行再教育”。

范鸿达认为，一个不稳定的阿富汗自然对中国的边境地区的安全构成某种威胁。“如果阿富汗陷入激烈的内战，无疑将强化极端势力。”

面对阿富汗坠入混沌的风险，北京早早向塔利班打开了谈判的大门。2019年9月，北京接待了一个来访的塔利班代表团。六月底，中国外长王毅甚至提议愿意在中国接待阿富汗双方谈判。在与巴基斯坦外长会面时他称，必须把塔利班纳入正常游戏。

王毅还不至于像胡锡进那样对塔利班公开赞赏：“中国的路线让我们既是喀布尔的朋友，塔利班也把我们当朋友”，王毅预设了一个条件：“必须避免恐怖主义”，“强化打击“东突厥斯坦伊斯兰运动””。

中共政权似乎暗中希望，或有可能掌权的塔利班不会允许东突厥斯坦伊斯兰运动利用阿富汗作为后方基地，对新疆境内发起攻击行动。

双方可以做这样的买卖：塔利班不放过“维吾尔分离主义份子”，北京则给塔利班投资，塔利班似乎准备接受这场交易。

法新社记者就塔利班的中国立场在卡塔尔询问塔利班发言人Suhail Shaheen时，这位发言人表示：“如果一个国家想开发我们的矿山，我们欢迎。”日前，这位发言人接受香港南华早报采访时曾保证，塔利班禁止任何人利用阿富汗攻击任何国家，包括中国。

如果说塔利班在2001年九一一恐袭发生前庇护了基地恐怖组织头目本拉登，清华大学国家战略研究院研究员钱峰则表示：中国从来都没有把塔利班当作恐怖组织，而是把它看作是一个激进的宗教组织。

问题是，北京可以对塔利班信任到何种程度？写过《『中国-巴基斯坦轴心：亚洲的新地缘政治』的美国智库德国马歇尔基金会研究员安德鲁·斯莫尔（Andrew Small）认为，中国可以跟塔利班谈判甚至可以达成协议，但是后者的宗教动机令中国人不安，假如在维吾尔问题上双方达成了协议，塔利班会走多远，中国人没有把握。

中国接近伊斯兰极端势力还有另外一个因素，就是北京希望自己与阿富汗的经济联系能够得到安全保障。政治学家Atta Noori观察到，北京不愿意在阿富汗投入军事力量，但是希望强化经济纽带，以充分利用该国丰富的矿藏。但要做到这一点，中国人希望有安全保障。这一点目前的阿富汗政府无法保障：“反正在塔利班身上打安全的主意不费分文”。

布鲁塞尔自由大学学者Thierry Kellner认为，通过其盟友巴基斯坦，北京早已与塔利班建立了联系。这种关系使得中国在阿富汗的项目避免遭到恐怖袭击，特别是针对喀布尔附近的艾娜克巨型铜矿，中国于 2007 年以 30 亿美元的价格获得了特许经营权。

中国同样于2016年拉拢阿富汗加入其“一带一路”计划，但由于缺乏安全，中国投资在2020年只有440万美元。北京在南亚次大陆的珍珠当然是“中巴经济走廊”，但北京希望与连接印度洋和中国的阿富汗联通起来。

Thierry Kellner指出，为了赢得塔利班合作，中国或将建议在塔利班控制地区建设公路，以及开发能源。但是这些计划能否持久谁也无法肯定。

巴基斯坦军事及经济专家Ayesha Siddiqa指出，直到目前，中国一直犹豫在阿富汗投入巨款。只要没有强权控制这个国家，我不认为阿富汗会与中巴经济走廊连接起来。

万一局势失控，北京也绝不会替代华盛顿在阿富汗的位置，阿富汗是一个有着“帝国的坟场”别号，抵抗了许多外国侵略者的国家。

中国将怎么做，在作出最后的决定之前，北京当局七月初开始撤离在阿富汗的侨民。