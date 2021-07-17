欧洲水灾死亡人数增至170人 各国灾区着手重建

欧洲水灾死亡人数增至170人，数十人失踪，救援人员仍在寻找生还者；各国受灾地区周末开始缓慢恢复，着手大规模的清理和重建工作。世界气象组织称，今夏极端洪水、高温和火灾与气候变化不无关系。

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法新社援引最新统计，西部大陆暴雨造成罕见洪水造成的死亡人数升至170人死亡，还有数十人失踪。在比利时，当局周六最新统计，洪水造成27人死亡。当局出动军队到4个省协助救援及疏散行动。比利时首相德克罗宣布周二为全国哀悼日。他形容这次可能是比利时历来最严重的灾难。

另外，瑞士、卢森堡和荷兰也受到水灾影响。在荷兰林堡省，居民撤离家园，洪水淹没城市并冲破堤坝。

洪水灾情最严重的德国，警方最新报告，至少143人死亡，数百人受伤。已有来自多个国家的救援人员提供紧急救助。

德国北威州、莱法州和萨尔州是重灾区。德国总统施泰因迈尔和北威州州长拉舍特周六共同视察灾区，并慰问救援人员。施泰因迈尔形容这场水灾是"巨大悲剧"。他表示，真正的损失将在未来几天浮现。

预计灾害损失规模可能高达数十亿欧元，德国政府表示，将成立专款救助基金，16日结束访美行程返国的德国总理默克尔表示，对受创的灾民，政府将给予短期与长期的援助。

世界气象组织称，今夏极端洪水、高温和火灾与气候变化不无关系。

气象组织指出，德国上空出现了一个接近静止的低压天气系统，这一不稳定的斜压系统通常在有限的区域内缓慢移动，并导致强降雨。

在欧洲西部和中部遭受致命洪水袭击的同时，北欧被持续的热浪所笼罩。

美国西部和加拿大也受到了热浪的侵袭，美国拉斯维加斯和犹他州并列出现了117华氏度(47.2摄氏度)的历史纪录。

世界气象组织表示，气候变化增加了极端天气事件的频率，许多单一事件已经被证明因全球变暖而变得更糟。 随着大气变暖，其中含有更多的水分，这意味着暴风雨期间会下更多的雨，增加了洪水的风险。有大量证据表明，人类引起的全球变暖导致全球范围内强降水事件的频率、强度和数量增加。

据评估，与工业化前相比，即使全球变暖被控制在1.5摄氏度的升幅，一些区域的气候也会发生变化，包括许多区域的极端温度出现暖化。