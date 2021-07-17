法国各地11万人周末举行反疫苗示威

法国周末再次爆发反疫苗示威，反对接种疫苗以及实施疫苗通行证。从里尔到马赛，从巴黎到蒙彼利埃，约11万民众参加示威活动。法新社记者现场报道，多地示威在"平静"中结束；里昂示威者与警方冲突，9人被捕。

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法新社消息，法国内政部统计，周六全法各地总共发生136起集会示威，约11万4000人参加，其中巴黎一万8000人分为几个游行队伍上街游行。反疫苗示威者喊出的口号包括"要自由"，甚至"马克龙独裁"等。

据马赛警察总部表示，在马赛老港口区约有4,500人举行示威，一些示威者向警方投掷燃烧瓶，还有一些示威者试图封锁高速公路道路，一人被逮捕。

而在尼斯，大约1,600 名示威者聚集在市中心，他们身着黄背心，反对健康通行证，反对强制接种疫苗或向民众普遍施打疫苗。在东部的斯特拉斯堡，2,800人参与示威；里昂示威者在与警方发生冲突后有 9 人被捕。

法国总统马克龙周一发表讲话宣布，法国将实施医护人员强制接种疫苗，以及实施疫苗通行证等措施，以遏制Delta变种病毒传播。

据法国卫生部周六晚间通报，法国新增确诊11.000例，这是5月底以来第二次新增确诊过万。不过，重症患者人数继续下降，为890例。