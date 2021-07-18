巴基斯坦公车爆炸案 北京谴责针对中国人恐袭 派员调查

巴基斯坦西北开伯尔-普赫图赫瓦省公车爆炸造成至少12人死亡，包括9名中国人2021年7月14日。

7月14日发生在巴基斯坦西北的客车爆炸造成至少12人死亡，其中9名中国国民。北京7月17日“强烈谴责”这起针对中国人的“恐怖袭击”。中国公安部表示已派专家前往调查。

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这辆公车爆炸时，载有约40名正在巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）达苏（Dasu）水电站工作的人，包括中国工程师、测量师和机械维修人员。

爆炸发生后，对于事件的原因，中巴这两个亲密盟友的解释有很大分歧。伊斯兰堡说是“气体泄漏”造成的“机械事故”。

到7月17日，中国公安部网站宣布，公安部长赵克志与巴基斯坦内政部长拉希德紧急通话。赵克志表示，“根据目前巴方调查及通报情况，这是一起针对中国在巴人员的恐怖袭击，中方对实施这一暴行的组织和人员予以强烈谴责”。

赵克志还表示，中国公安部已向巴基斯坦派出刑事侦查技术专家协助调查。他希望中巴双方一道，“查明真相，尽快破案，找出真凶，严惩幕后组织者和相关人员”。

赵克志呼吁巴基斯坦"堵塞漏洞"，"加强"在该国的中国公民的安全。他并说，中国国家主席习近平已"作出重要指示"。

法新社说，本周三，中国对这起巴士爆炸表示"震惊"，并呼吁对发动"袭击"的肇事者进行 "严厉惩罚"。

随后，中国外交部又改变说法，称这是一起"事故"。一直到周五，北京再改回来，公开提出这是一起“恐怖袭击”。

中国人在巴基斯坦是袭击的目标。今年4月，中国大使在巴基斯坦西南部下榻的酒店遭到一次袭击。至少有4人死亡，数十人受伤。但中国大使没有受伤。

巴基斯坦是习近平“一代一路”通往印度洋的战略通道。中巴正在建立一条连接巴国南部瓜德尔港和中国新疆的经济走廊。据维基介绍，2015年，巴方将瓜德尔港2000亩土地租赁给中方，为期43年，用于建设瓜德尔港经济特区。

长期以来，在巴基斯坦从事各种基础设施项目的中国雇员的安全问题一直是北京的一个关切，近年来，北京在这个与它关系密切的国家投资了数十亿美元。