法新：中国队没有孙杨仍有雄心 第3批奥运选手抵东京

中国超大型奥运代表团的第三批选手在东奥会开幕前5天飞抵东京。法新社说，这次中国队没有孙杨，但有雄心，欲为其日本对手上演一场好戏。

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中国第三批参加东京奥运会的运动员今天7月18日飞抵日本成田机场, 包括曲棍球队、羽毛球队、拳击队、射击队、跆拳道队、体操队、网球队。

之前已有帆船-帆板，乒乓球、女足、射箭和赛艇队抵达东京。中国这个超大型奥运代表团包括777人，其中431名运动员。

法新社今天发自上海的报道说，这次中国奥运代表队虽没有因使用兴奋剂被禁赛的超级明星孙杨，但仍雄心勃勃，并渴望在2022年北京冬奥会前几个月，为其日本对手上演一场好戏。

曾获三届奥运会游泳冠军的孙杨，因在2018年的一次突击兴奋剂检查中销毁了一小瓶血液，而在上个月被体育仲裁法庭（CAS）裁决禁赛4年零3个月，因此无缘这次东京奥运会。

中国在2008北京奥运会登上奖牌榜首，在2012年伦敦奥运位居第二，在2016年里约奥运屈居第三。这次中国参加东京奥运会的代表团人数，据法新社说，是历届出征海外奥运会人数最多的一次。

虽然本届中国奥运代表队没有享誉全球的明星级选手，但有望在跳水、乒乓球、举重等项目上狂扫金牌。此外，由重炮手队长朱婷领军的中国女排，及“蝶泳皇后”张雨霏，都被中国视为夺金的热门。