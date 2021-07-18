英国BNO特许入境将到期 港人纷纷离境机场爆满

英国供香港居民入籍的"英国海外国民"（BNO）新制中，"特许入境许可"（LOTR）期限今天到期。港媒报导，不少香港民众为此赶在周日搭机离境，香港机场满是人潮。

广告 继续浏览后续

中央社消息，"港区国安法"实施，英国2020年中宣布BNO新制，让持有BNO的香港居民自今年1月31日起，可与家人根据"特许入境许可"(LOTR）机制前往英国居留，满6年后可取得永久居留资格。中国当局对此举表达强烈不满，并宣布不承认BNO为有效证件。

此后，英国政府数度延长"特许入境许可"LOTR期限，先是延至3月31日，后来又依次延长到5月17日、6月21日。最新一次

延长的期限为7月19日，此后没有新的变化，致使不少原本心存观望的香港民众，赶办赴英手续及抢订机票。

综合香港媒体报导，由于"特许入境许可"LOTR于19日到期，香港机场周日挤满搭机及送机人潮。特别是2班下午飞往英国伦敦的班机，登机柜台前排满了数百名离港者及送机亲友，不少人拍照留念，更有人泣不成声。

受访的港人纷纷表示，由于英国没有如预期再延长"特许入境许可"LOTR期限，让他们赶在近1周内离开，走得很急。至于离港的原因，这些港人纷纷指向"政策"（指"港区国安法"）。

一名受访的李女士表示，担心中国的洗脑政策且感到害怕，是她决定赶在"特许入境许可"LOTR期限前离港的主因。如果将来香港政治环境有机会好转，她还是会考虑返回香港定居。