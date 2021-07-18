英格兰今起全面解封 约翰逊自我隔离 呼吁民众"保持谨慎"

英国首相约翰逊由于是新冠检测呈阳性的卫生大臣贾维德的"密切接触者"而自我隔离；英国周一起取消戴口罩、群聚活动等大部分限制性措施，约翰逊周日呼吁英国民众"保持谨慎"。

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法新社报道，英国累计新冠病毒死亡达128,600例，而由于变种病毒迅速传播，英国新增确诊连续数周飙升，7月1日以来累计新增确诊58万5000例，英国曾是欧洲新冠疫情最严重的国家，周六单日新增确诊5万4000例。

尽管如此，约翰逊周日仍表示："目前采取"解封"重要步骤的“适当时机”，约翰逊同时也呼吁民众"保持警惕"。

约翰逊周日发推文说，变种病毒Delta具有极强的传染性，他呼吁民众保持谨慎。

英国卫生大臣贾维德尽管接种两剂阿斯利康疫苗，新冠病毒检测仍呈阳性，由于与贾维德接触，约翰逊被迫自我隔离到7 月26日。

首相府发言人表示，约翰逊“将继续在伦敦西北部的乡间别墅远程工作”。

英国英格兰地区今天(周一）起将全面解封，民众将无需在公告运输、商店等公共场所配戴口罩。另外，远程办公将逐渐结束，剧院和体育场及夜总会将重新开放，酒吧等恢复提供服务，公共场所聚集的人数也将不再受到限制。

工党领袖斯塔默 (Keir Starmer) 在推特上谴责政府防疫处于“混乱状态”，他表示，政府在英格兰取消所有限制措施前夕发出相互矛盾的信息，包括戴口罩或保持社交距离的要求。

而担任英国政府科学顾问的流行病学家佛格森（Neil Ferguson）预估，解封后英国单日新增确诊病例数恐怕会上升至20万例，每日新增的住院病例数也有可能高达2000例。佛格森接受英国广播公司访问时表示，即便已经有约半数英国人完整接种两剂疫苗，19日解封仍不可避免地将造成日增确诊病例数上升至10万例，日增住院病例数上升至约1000例。