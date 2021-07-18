默克尔视察灾区 承诺尽快提供援助 比利时停止搜救工作

欧洲西部地区严重的洪水灾害造成的死亡人数增至190人，德国总理默克尔周日到一个重灾区视察称，灾情"超出想象"、她承诺政府下周将提出灾区经济援助计划。比利时洪灾死亡人数增至31人，救援方面表示搜救行动将告一段落。

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法新社报道，默克尔周日前往距波恩不远的舒尔德村视察，滚滚而来的洪水摧毁了这个历史城镇部分地区。位于德国西南部莱茵兰-普法尔茨州的舒尔德村是受灾最严重的地区之一，该地区共有159人，其中112人在洪灾中丧生。

默克尔表示，洪水造成的破坏"超出现实"，令人非常震惊，"难以形容"。默克尔承诺，政府和各地区政府将共同行动，重建灾区秩序。默克尔并强调，德国是一个强大的国家，政府将在应对气候变化方面提出更多政策。

德国财政部长舒尔茨表示，将在周三的内阁会议上，提出一项3亿欧元的紧急援助计划，而后将提出数十亿欧元的大规模灾区重建计划。

另据报道，比利时官方周日统计，比利时洪灾死亡人数增至31人，救援方面表示，搜救行动将告一段落。

法新社报导，比利时危机中心周日晚表示：洪灾地区不会再发生危险，救援行动将告一段落，不过一些地区的搜救行动仍将继续，清理灾区及统计损失是当务之急。

洪灾的失踪人数也增至163人，比利时南部与东部受创最严重，警方在当地挨家挨户清点，清查尚未确认的遇难者。

由于电力供应中断，手机电池耗尽的居民陷入孤立无援，不少送医救治的伤者身份不详。

目前比利时灾区淹水渐渐消退，满目疮痍的惨重灾情陆续浮现，受创最严重的小镇佩平斯特（Pepinster）疏散超过1000人。

截至目前，当地超过3万7000户仍停电，并且3600户天然气供应中断，比利时铁路基础建设管理公司说，全国将近半数的铁路运输受阻。