北戴河静悄悄 中南海更换警卫局长

夏日来临，北戴河表面平静，暂时还听不到中国的当权者以及元老们在这一中共党中央传统的度假胜地“务虚”的消息。但有两个引起注意的动向，一是中南海警卫局换头，习近平打破惯例改用外部人选掌控中央警卫局系统：一是“2021中国网络诚信大会”搞了一个十大涉党史谣言榜，令人惊奇!

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中共党庆百年，庆过了，江泽民不见人，老了，胡锦涛，白发苍苍，温家宝，躲在天安门城楼的某一个角落。这场党庆银子花得如流水，规模和场面不亚于北韩的大型庆祝活动，世界只记住习近平说的几个字，谁要敢欺负我们，就让他头破血流。

该宣布的胜利已经宣布了，抗疫胜利，尽管世卫组织秘书长谭德塞日前表示要专家们去中国对新冠病毒溯源；脱贫胜利，尽管李克强说过还有六亿人每月人均收入不超过1千元人民币；至于冬季奥运会，英国议会刚刚通过抵制案，西方国家呼吁抵制的声音此起彼伏，等到明天春天再宣布冬奥会胜利举办也不迟。

习近平就等着二十大再受党中央再拥戴一次了？但是有一些迹象似乎显出习近平还不太放心，他费了巨大心血举办百年党庆，为的是反对党史虚无主义，习近平多次讲话表示，存在着否定党的历史伟绩的暗流，企图通过否定党的历史伟绩来否定他的党目前取得的伟绩。仅仅党庆不够，为党庆新出的党史修订版也不够，7月15日，中共中央网信办再在湖南长沙召开“2021中国网络诚信大会“，全会发布了一个”十大涉党史辟谣榜单“，目的是要遵照习近平”要旗帜鲜明反对历史虚无主义“指示，”向抹黑、造谣、污蔑党史行为打响‘第一枪’“。

榜单倒是言简意赅，可顺抄如下：

1、《沁园春·雪》作者是胡乔木？谣言！

2、中共启封“邓颖超日记”供党史研究？谣言！

3、狼牙山五壮士中两名战士是“溜崖”？谣言！

4、毛岸英牺牲是因为做蛋炒饭暴露了目标？谣言！

5、雷锋的事迹是假的？谣言！

6、红军长征没有“二万五千里”？谣言！

7、“飞夺泸定桥”战斗不存在？谣言！

8、共产党抗战“游而不击”，不是“中流砥柱”？谣言！

9、周扒皮、黄世仁是好地主，土地改革错了？谣言！

10、美国没打算进攻中国，抗美援朝不是保家卫国？谣言！

可是看网络的反应，十大谣言里面至少有八个许多人怀疑不定。红军长征25000里，毛泽东这样说过，斯诺依据毛的说法在书中引用过，就这样传下来了。2003年，两名英国研究人员用了384天重走长征路线，估计长征实际距离大约6000公里(12000里)；“飞夺泸定桥”这件事，倒是邓小平比较实在，他当年会见美国国家安全顾问布热津斯基时说：“那是一个非常简单的军事行动，没什么大不了的……但是我们觉得必须要将此戏剧化”。关于毛泽东长子毛岸英之死，据原任志愿军总部分管美军情报参谋，后任军事科学院军事历史研究部军史研究员王天成2004年回忆，毛泽东的大儿子毛岸英是在彭德怀作战办公室围着火炉热饭时被美军飞机炸死的。 “炒蛋”与“热饭”有多大距离？至于共产党抗日时不是“中流砥柱”，这是历史学家普遍承认的，因为当时在正面战场作战的是国军。周扒皮，黄世仁的故事隐含着中共发动土改，杀死几百万中国农村精英—地主的血腥历史，中共把地主渲染成恶霸，为土改开路。

十大涉党史谣言如此隆重颁布，又惹起不少争议，有网民说，“此地无银三百两，广而告之二百五”。

习近平为何从野战军调入大保镖

另外一个比较重大的动向是习近平换了中南海警卫局长，一些观察人士注意到，习近平没有按照中共党内传统，从熟悉中南海警务的中央警卫局干部中选拔，而是从野战军调来了一位局长。这一点连亲北京的多维网都感觉意外：指中共最高领导人习近平突然打破惯例，“征调‘外臣’入职中枢，而不是内部拔擢，引人联想”，香港明报以为这凸显了习近平用人思维的变化，即“可避免长期浸淫在中南海内受高层矛盾斗争的影响”。这句话倒是点出，中共内斗没有平息，习近平有确保中共二十大前政局“平稳无虞”的意图。中央警卫局如何重要？多维报道点明：中央警卫局在结束“文革”逮捕“四人帮”中即扮演了重要角色。说得直白一点，就是中央警卫局抓了毛泽东遗孀江青等四人，被称为“四人帮”。中央警卫局在党内政变关头角色吃重。有一个到底为谁所用的问题，习近平不能不担心。

专家指出，中共历史上，中央警卫局局长从来都是最高领导人最信任的大内安全主管，都由内部升迁产生。习近平为什么打破惯例改用外部人选掌控中央警卫局系统，旅美学者陈晓农在“中共警卫局换马之壶奥”一文分析，习近平冒着风险换人，主要原因是有不少卷入中共高层权力斗争的中央警卫局系统内主要干部对习近平的“个人忠诚度”让他心怀疑虑，中共二十大前夕，“高层存在着一股结束习近平统治的不算弱小的势力”，习近平调外人掌控，有利监控高层。

领导党国不易，权力已经那么大了，抓了那么多人，党外的，党内的，高官，低官，还有时不时要维权的的维权律师，可是还有些人想把党史虚无化，想把党国的伟大虚无化，最近一位法国学者甚至在世界报撰文嘲讽习近平误把自己当先知，其他一切都是异端。

一切看来都挡不住习近平自我继位的意志，习近平要实现自己的百年中国梦，在这之前，习近平需要一遍一遍重复四个自信，要人们拥护两个核心，让大家紧紧团结在他的周围不变心，天津市委书记早已替习近平说出了心里话：忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，

不少观察人士指出，在习近平权力表面上登峰造极的今天，他最担心的其实也就是忠诚不绝对，他不断地强调自信，强调两个核心，为什么呢？原来权力顶天，最担心的还是“忠诚不绝对”？天津市委书记李文忠也许无意中泄漏了天机。